El dato que sorprendió al Mundial: la velocidad que alcanzó el remate de Messi en su primer gol

A los 38 años, Lionel Messi sigue encontrando maneras de sorprender. Muchos hablan de su visión de juego, de los pases imposibles o de la capacidad para aparecer en el momento justo. Pero el primer gol del capitán argentino en el Mundial 2026 dejó un dato que llamó la atención incluso entre los especialistas: la potencia del remate.

Según datos difundidos tras el partido por medios internacionales, la pelota salió de su pie izquierdo a más de 109 kilómetros por hora, una velocidad que confirma que la zurda de Messi sigue siendo una de las armas más temidas del fútbol mundial.

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Un remate que no dejó opciones

La jugada llegó durante el triunfo de Argentina sobre Argelia en el debut mundialista. Messi recibió la pelota fuera del área, levantó la cabeza y encontró el espacio justo para sacar un zurdazo potente y preciso que terminó en la red.

No fue un gol construido a partir de una larga carrera ni de una jugada individual maradoniana. Fue una demostración de algo que suele pasar más desapercibido cuando se habla del rosarino: la fuerza de su golpeo.

La pelota viajó a 109.4 km/h (68 mph), una cifra que pocos jugadores alcanzan con semejante nivel de precisión. Hay más datos que iluminan la dimensión del golazo: alcanzó una velocidad de giro máxima de 16,8 revoluciones por segundo, se realizó desde una distancia de 21 metros (69 pies) y describió una curva de 80 centímetros (31 pulgadas).

¿Algo más? Sí. Para rematar una noche soñada, su tercer gol llegó con otro potente disparo desde fuera del área. Fue desde 17,5 metros (57 pies) y la pelota viajó a una velocidad máxima de 106,9 km/h (57 pies), con una velocidad de giro de 6,6 revoluciones por segundo. Imparable.

La inteligencia futbolística de Messi sigue siendo extraordinaria. Crédito: Reed Hoffmann | AP

¿Qué tan rápido es un remate de 100 km/h?

Para poner el dato en contexto, un disparo a esa velocidad recorre la distancia entre el borde del área y el arco en apenas unas décimas de segundo. Para un arquero, eso significa muy poco tiempo para reaccionar.

Y la dificultad aumenta cuando el remate no solo es potente, sino también colocado, como ocurrió en el caso de Messi. Por eso, más allá de la cifra exacta, el dato ayuda a entender por qué el arquero tuvo tan pocas posibilidades de intervenir.

Una virtud que suele quedar en segundo plano

A lo largo de su carrera, Messi construyó una reputación asociada a la técnica, la inteligencia y la creatividad. Sin embargo, quienes lo enfrentaron durante años saben que su remate siempre fue mucho más potente de lo que suele reconocerse.

Desde sus primeros años en Barcelona hasta esta nueva etapa con la Selección Argentina, el rosarino combinó precisión y velocidad en una fórmula que convirtió cientos de disparos en goles memorables.

Hoy, a punto de cumplir 39 años, Messi ya no necesita recorrer 50 metros con la pelota pegada al pie para marcar diferencias. Su fútbol evolucionó. Corre menos, administra mejor los esfuerzos y elige con precisión los momentos en los que interviene.

El gol frente a Argelia fue una prueba más de esa transformación: menos explosión física que en sus años más jóvenes, pero una calidad intacta para decidir partidos.

La zurda sigue haciendo historia

El Mundial 2026 está ofreciendo nuevas páginas para la carrera del capitán argentino. Y, aunque gran parte de la atención se concentra en los récords, los goles y las emociones que genera cada aparición, un simple dato técnico recordó algo que a veces se olvida.

La inteligencia futbolística de Messi sigue siendo extraordinaria. Pero la potencia de su zurda tampoco parece haber envejecido.

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