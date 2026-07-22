Nueva York celebrará a su “Fearless Girl” con un evento gratuito el 24 de julio

Quienes buscan otro plan diferente para disfrutar el verano en Nueva York tienen una cita marcada en el calendario. La famosa estatua de “Fearless Girl”, una de las imágenes más fotografiadas del Distrito Financiero desde su llegada en 2017, será homenajeada por primera vez con una fiesta gratuita que promete música, actividades interactivas y varias sorpresas para toda la familia.

La celebración, bautizada como “Fearless Girl Summer Block Party”, se realizará el viernes 24 de julio y transformará Broad Street, entre Wall Street y Exchange Place, en un espacio pensado para compartir durante dos horas alrededor de una de las obras de arte público más reconocidas de la ciudad.

La jornada comenzará a las 2:00 p.m. y se extenderá hasta las 4:00 p.m., con entrada libre para personas de todas las edades.

Música, regalos y una experiencia para recordar

Los organizadores prepararon una programación variada para que los asistentes puedan disfrutar mucho más que una visita a la escultura. A lo largo de la tarde habrá productos oficiales de “Fearless Girl” que se entregarán hasta agotar existencias, por lo que llegar temprano puede marcar la diferencia para quienes quieran llevarse un recuerdo exclusivo.

El ambiente estará acompañado por una presentación en vivo de DJ Avera, mientras que una experiencia fotográfica con realidad aumentada permitirá crear imágenes especiales junto a la emblemática estatua.

Además, quienes asistan podrán refrescarse con golosinas gratuitas ideales para combatir las altas temperaturas del verano neoyorquino. Como si fuera poco, los organizadores adelantaron que el evento incluirá un anuncio especial sobre el futuro de “Fearless Girl”, un detalle que ha despertado la curiosidad de los seguidores de la escultura.

Una oportunidad para redescubrir el Distrito Financiero

Más allá de las actividades, la celebración también ofrece una forma distinta de recorrer una de las zonas más concurridas de Manhattan. Con Broad Street cerrada al tráfico entre Wall Street y Exchange Place, los visitantes podrán caminar con tranquilidad por un sector que normalmente está dominado por el movimiento constante de vehículos y trabajadores.

La recomendación para quienes planean asistir es llegar cerca de las 2:00 p.m., hora en la que comenzará la fiesta, especialmente si desean obtener alguno de los artículos promocionales disponibles.

Con música en vivo, regalos, experiencias tecnológicas y un ambiente pensado para toda la comunidad, la primera edición de “Fearless Girl Summer Block Party” busca convertir a la icónica figura de bronce en el corazón de una celebración que invita a redescubrir el valor simbólico de una estatua que, desde hace casi una década, se ganó un lugar entre los grandes emblemas de Nueva York.

Sigue leyendo:

Jazz bajo el cielo de Brooklyn: disfruta hoy y el próximo jueves

Domino Park extiende su temporada de cine gratuito en este 2026

El homenaje del Empire State a la boda de Taylor Swift