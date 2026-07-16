Jazz bajo el cielo de Brooklyn: disfruta hoy y el próximo jueves

Las noches de verano en Nueva York tienen un atractivo adicional para quienes disfrutan de la música en vivo. El Jardín Botánico de Brooklyn mantiene su tradicional ciclo “Jazz in July”, una propuesta que convierte sus jardines en un escenario al aire libre donde el jazz comparte protagonismo con recorridos culturales y espacios para disfrutar de una tarde tranquila.

La programación comenzó el pasado 9 de julio con una visita guiada a la exposición “Block by Block”, dedicada a reconocer a los ganadores del concurso “Greenest Block in Brooklyn”, seguida por la presentación de “Mizik Ayiti!”, encabezada por Gashford Guillaume y el Creole Fusion Ensemble.

Ahora, toda la atención está puesta en las actividades previstas para este jueves 16 de julio y en el cierre del ciclo, programado para el 23 de julio.

La programación para este 16 y 23 de julio

La jornada de este 16 de julio comenzará a las 6:00 p.m. con una visita guiada por artistas a la muestra “Ancestral Ecologies”, ubicada en el Elizabeth Scholtz Woodland Garden. Más tarde, a las 7:00 p.m., la Cherry Esplanade recibirá la presentación de Itai Kriss y Telavana, una actuación que promete una mezcla de sonidos contemporáneos y propuestas musicales innovadoras.

El ciclo concluirá el jueves 23 de julio. Ese día, las actividades arrancarán también a las 6:00 p.m. en el Discovery Garden con un programa de creación artística organizado en el marco del Mes del Orgullo de las Personas con Discapacidad.

Una hora después, la “Plant Family Collection” será el punto de encuentro para la actuación de Prince Emagine, quien celebrará la identidad y la riqueza cultural de la comunidad del “Pequeño Caribe” de Brooklyn.

Lo que conviene saber antes de asistir

Las actividades están incluidas con la entrada habitual al Jardín Botánico de Brooklyn, por lo que no es necesario adquirir un boleto adicional para disfrutar de los conciertos o de las visitas guiadas.

Quienes planeen asistir pueden llevar una manta para acomodarse sobre el césped, ya que el encuentro está pensado como una experiencia tipo pícnic. Sin embargo, no está permitido ingresar alimentos, bebidas ni sillas de jardín desde el exterior. En el recinto funcionarán bares temporales donde será posible comprar comida y bebidas durante la velada.

El evento también cuenta con condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida, incluyendo espacios adaptados y acceso para usuarios de silla de ruedas. Las actividades se desarrollan entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m. en el Jardín Botánico de Brooklyn, ubicado en el 990 Washington Ave, Brooklyn, Nueva York.

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