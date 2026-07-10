Domino Park extiende su temporada de cine gratuito en este 2026

Nueva York tiene muchos lugares para ver una película, pero pocos ofrecen una pantalla con el skyline de Manhattan como imagen de fondo. Esa combinación vuelve este verano con una nueva edición de “Movies in the Square”, la serie gratuita de cine al aire libre que cada año convierte a Domino Square, en Williamsburg, en uno de los puntos de encuentro favoritos de la temporada.

La programación de 2026 será la más amplia hasta ahora con seis noches de funciones dobles que se desarrollarán entre el 7 de julio y el 15 de septiembre. Como la primera jornada ya se realizó el pasado 7 de julio, quienes aún no han asistido todavía tendrán cinco fechas para disfrutar de este plan junto al East River.

Verano de películas frente al río

Todas las funciones se llevarán a cabo los martes en Domino Square, ubicado dentro de Domino Park, en la dirección 15 River Street. Cada jornada contará con dos proyecciones, una a las 4:00 p.m. y otra a las 7:00 p.m.

La temática elegida para este año es “Escenas de verano”, una selección de películas que celebra los días al aire libre a través de historias ambientadas en Nueva York, Grecia, Italia y otros escenarios memorables. Además, la función inaugural incluyó detalles al Mundial 2026.

La cartelera continuará de la siguiente manera:

21 de julio: “Luca” y “The Warriors”.

4 de agosto: “Encantada” y “¡Mamma Mia!”.

18 de agosto: “Cariño, he encogido a los niños” y “Antes del amanecer”.

1 de septiembre: “Bichos” y “Para atrapar a un ladrón”.

15 de septiembre: “High School Musical 2” y “Fame”.

Consejos para aprovechar la experiencia

Quienes asistan a la función familiar de las 4:00 p.m. podrán llegar desde las 3:30 p.m. para participar en las actividades artísticas organizadas por A Rosie Day. En cambio, quienes prefieran la película principal de las 7:00 p.m. podrán ingresar desde las 6:00 p.m. para disfrutar de bebidas de Other Half, comida de Frita Batidos y Stretch Pizza, además de las sesiones musicales de Úrsula, DJ girl crush y DJ honey cafe.

La entrada es completamente gratuita y abierta al público. Aunque se recomienda reservar un lugar con anticipación, no es un requisito para ingresar.

El espacio contará con mesas, sillas, gradas y zonas de césped. Los asistentes también podrán llevar sus propios asientos, siempre que sean bajos para no bloquear la vista de los demás.

Un consejo importante es llegar temprano, ya que las mejores ubicaciones suelen ocuparse rápidamente. Además, las funciones normalmente se realizan llueva o haga sol, por lo que conviene llevar paraguas. Si las condiciones meteorológicas obligan a modificar la programación, Domino Park informará cualquier cancelación el mismo día a través de su página web y de su cuenta oficial de Instagram.

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