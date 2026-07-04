El homenaje del Empire State a la boda de Taylor Swift

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce no sólo transformó el Madison Square Garden en el escenario de uno de los eventos más comentados del año. También llevó la celebración hasta otro de los grandes símbolos de Nueva York.

El 3 de julio, el Empire State Building encendió su iluminación en un tono azul claro. El anuncio fue realizado a través de la página oficial del edificio y de sus redes sociales, donde publicó un video del espectáculo acompañado de la frase “su algo azul”.

El significado detrás del color

Esta elección, claro, no fue casual. Según Bazaar, el azul hace parte de la tradición nupcial de “algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul”, una costumbre originada en un antiguo dicho de Lancashire, Inglaterra.

La tradición sostiene que esos cuatro elementos ayudan a atraer la buena suerte y a proteger el matrimonio. En ese simbolismo, “algo nuevo” representa el inicio de la vida en pareja, “algo prestado” proviene de alguien felizmente casado como deseo de fortuna, mientras que “algo azul” está relacionado con la fidelidad y la protección.

Un lugar con historia para la cantante

El Empire State Building también guarda un vínculo especial con Taylor Swift. En 2014, la artista presentó su álbum “1989” con una proyección desde la parte más alta del edificio, emitida por ABC, donde además interpretó “Welcome to New York” en un espectáculo de luces que quedó entre los momentos más recordados de la cultura pop en la ciudad.

La pareja contrajo matrimonio el 3 de julio de 2026 en el Madison Square Garden. La ceremonia contó con un amplio dispositivo de seguridad, fue oficiada por Adam Sandler y los novios vistieron diseños de alta costura de Christian Dior.

La celebración también quedó marcada en la pantalla exterior del recinto, donde apareció el mensaje “JUST&T MARRIED!”, un detalle con las iniciales de Taylor y Travis.

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