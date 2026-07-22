Quiénes recibirán pago directo de hasta $5,181 del Seguro Social el 12 de agosto

Miles de jubilados en Estados Unidos recibirán un nuevo depósito del Seguro Social durante la segunda semana de agosto. El monto dependerá del historial laboral y de la edad en que cada persona decidió retirarse, aunque el beneficio máximo mensual puede alcanzar los $5,181.

El primer grupo cobrará el 12 de agosto

De acuerdo con el calendario de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), el primer grupo de pagos de agosto será enviado el miércoles 12 de agosto a los jubilados cuyo cumpleaños cae entre el día 1 y el día 10 de cualquier mes.

Posteriormente, el segundo grupo recibirá su depósito el 19 de agosto si nació entre los días 11 y 20, mientras que quienes cumplen años del 21 al 31 recibirán el dinero el 26 de agosto.

Los pagos se realizan de manera electrónica para la gran mayoría de los beneficiarios.

Por ley, las prestaciones federales, incluido el Seguro Social y el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), deben enviarse mediante depósito directo a una cuenta bancaria o a una tarjeta Direct Express Debit Mastercard, salvo contadas excepciones.

Las personas que todavía reciben un cheque en papel representan una minoría y podrían necesitar cambiar a un método de pago electrónico cuando sea posible.

No todos reciben el mismo monto

El pago máximo mensual para un jubilado puede llegar hasta $5,181, según la SSA, pero únicamente quienes se retiran a los 70 años y cumplen con otros requisitos de cotización pueden aspirar a esa cantidad.

En contraste, quienes solicitan sus beneficios a la edad mínima de elegibilidad, 62 años, pueden recibir como máximo $2,969 al mes.

El monto que recibe cada beneficiario depende de diversos factores, entre ellos la edad en la que inicia el retiro, el dinero aportado al sistema del Seguro Social durante su vida laboral y el número de años en los que realizó contribuciones.

La SSA ofrece una calculadora en línea para que cada trabajador consulte una estimación personalizada de los beneficios que podría recibir durante su jubilación.

Qué hacer si el depósito no aparece

Yahoo recuerda que los depósitos directos normalmente deben reflejarse antes de las 9:00 de la mañana del día programado para el pago.

Si el dinero no aparece, la primera recomendación es comunicarse con el banco o la institución financiera para confirmar que no exista un retraso en el procesamiento.

Quienes aún reciben cheques impresos deben considerar que la entrega puede tardar hasta tres días hábiles.

Si después de ese plazo el pago no llega, la SSA recomienda comunicarse al 800-772-1213 o ingresar a la cuenta personal de My Social Security.

Ese portal también permite solicitar una tarjeta de Seguro Social de reemplazo, consultar el estado de una solicitud de beneficios, calcular futuros pagos y administrar los beneficios ya existentes.

La SSA enfrenta desafíos financieros y operativos

El Seguro Social se financia mediante los impuestos sobre la nómina que pagan trabajadores y empleadores.

Sin embargo, Washington Examiner señala que el fondo destinado a los beneficios por jubilación podría agotarse en 2032 si el Congreso no aprueba medidas para fortalecer el programa.

Los administradores del sistema atribuyen esta situación al aumento del número de jubilados y a una fuerza laboral más reducida.

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