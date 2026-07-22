Trump encabeza en Dover ceremonia por los cuatro militares muertos en ataques iraníes

El presidente Donald Trump encabezó este miércoles en la base aérea de Dover, Delaware, la ceremonia de recepción de los restos de cuatro militares estadounidenses muertos en ataques atribuidos a Irán en Jordania e Irak.

Los fallecidos son los primeros militares estadounidenses muertos en Oriente Medio desde la ruptura del alto el fuego entre Washington y Teherán hace dos semanas. Con estas bajas, el número de soldados estadounidenses fallecidos en la región desde el inicio de la guerra asciende a 18.

La ceremonia reunió a familiares de los cuatro militares en la instalación que alberga la principal morgue del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Es la tercera vez que Trump participa en un ritual de este tipo en Dover desde el comienzo del conflicto con Irán.

Los militares fallecidos en Jordania fueron identificados como Tyler James Feehan, de 25 años; Isabella Gonzales, de 19; y Angel Rampersad, de 28. Los tres murieron en ataques con misiles y drones iraníes.

El cuarto militar, Michael Emmanuel Swinton, de 30 años, murió en Irak tras la detonación de un dron iraní.

Trump declaró a los periodistas el miércoles por la mañana: “Vamos a Dover. Algunos de ustedes nos acompañarán. Para honrar a nuestros héroes, y de hecho son grandes héroes. Dijeron, y todos ellos lo dijeron con mucha firmeza, que no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. No tendrán un arma nuclear. Así que vamos a honrarlos. Y es una de las cosas más difíciles de hacer, para mí, es una de las cosas más difíciles de hacer como presidente, pero hay que hacerlo”.

Irán “va a pagar con creces”

Trump había anticipado su postura antes de viajar desde Washington a Delaware para recibir los cuerpos. El presidente advirtió que Irán “va a pagar con creces” por la muerte de los soldados estadounidenses.

Las nuevas bajas se producen en medio de una escalada que comenzó después de que Estados Unidos e Irán rompieran un alto el fuego acordado el mes pasado. El entendimiento buscaba facilitar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y permitir la reapertura del estrecho de Ormuz.

Desde entonces, ambos países han reanudado los ataques y el intercambio de fuego en Oriente Medio.

Trump ha comparado el actual conflicto con las guerras de Vietnam e Irak, dos enfrentamientos que se prolongaron durante años y dejaron miles de militares estadounidenses muertos.

La muerte de los cuatro soldados eleva a 18 las bajas militares estadounidenses registradas en Oriente Medio desde el 28 de febrero, cuando comenzó la ofensiva que desencadenó la actual guerra con Irán.

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