Los errores más comunes al guardar queso en el refrigerador que favorecen la contaminación

Después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) alertara sobre un brote de listeria vinculado a quesos blandos, muchos consumidores comenzaron a preguntarse si basta con refrigerar estos alimentos para mantenerlos seguros. La respuesta es no.

Aunque el frío ayuda a frenar el crecimiento de muchas bacterias, Listeria monocytogenes tiene una característica que la hace especialmente preocupante: puede seguir multiplicándose incluso dentro del refrigerador. Por eso, además de prestar atención a los retiros de productos, la forma en que se almacenan los quesos en casa también es importante.

Estos son algunos de los errores más frecuentes.

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Guardar el queso a una temperatura demasiado alta

La FDA recomienda mantener el refrigerador a 40 °F (4 °C) o menos. Muchas personas nunca verifican la temperatura real de su electrodoméstico y asumen que está funcionando correctamente.

Un termómetro para refrigerador puede ayudar a comprobar que los alimentos se conservan dentro del rango seguro.

Dejar el queso en la puerta del refrigerador

La puerta es una de las zonas con mayores cambios de temperatura porque se abre constantemente. Los expertos aconsejan guardar los quesos en los estantes interiores, donde el frío es más estable y uniforme.

Revisa tu refrigerador y chequea si tienes algún tipo de queso que los CDC recomiendan no consumir. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Mezclar quesos con alimentos crudos

Otro error habitual es colocar quesos listos para consumir junto a carnes, pollo o pescado crudos.

Los jugos que desprenden estos alimentos pueden contaminar otros productos si no están correctamente envueltos o separados. Los CDC recomiendan mantener los alimentos listos para comer alejados de los productos crudos para evitar la contaminación cruzada.

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Conservarlos demasiado tiempo

No todos los quesos duran lo mismo. Los quesos blandos, como el queso fresco, brie, camembert o panela, suelen tener una vida útil menor que la de los quesos curados. Una vez abiertos, conviene respetar las indicaciones del fabricante y revisar cualquier cambio de olor, color o textura.

Pensar que cortar la parte con moho es suficiente

En quesos blandos, la presencia de moho puede indicar que la contaminación se ha extendido más allá de la parte visible.

La recomendación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) es desechar los quesos blandos que presenten moho, ya que las bacterias pueden haberse distribuido por todo el producto.

No lavarse las manos ni limpiar los utensilios

Los cuchillos, las tablas para cortar y las manos pueden transportar microorganismos de un alimento a otro.

Lavarse las manos antes de manipular alimentos y limpiar los utensilios después de cortar carnes o vegetales reduce el riesgo de contaminación cruzada.

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Ignorar un retiro del mercado

Cuando la FDA anuncia el retiro de un queso por posible contaminación, no basta con cocinarlo o retirar la parte afectada.

La agencia recomienda dejar de consumir el producto, desecharlo o devolverlo al lugar de compra y limpiar cualquier superficie o recipiente que haya estado en contacto con él, ya que la listeria puede sobrevivir en el refrigerador y propagarse a otros alimentos.

¿Quiénes corren más riesgo?

La infección por listeria puede afectar a cualquier persona, pero el riesgo de enfermedad grave es mayor en mujeres embarazadas, adultos mayores de 65 años, personas con el sistema inmunológico debilitado y recién nacidos.

En estos grupos, una infección puede provocar complicaciones severas e incluso requerir hospitalización, por lo que las autoridades sanitarias recomiendan extremar las medidas de higiene y seguir de cerca los avisos de retiro de alimentos emitidos por la FDA y los CDC.

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