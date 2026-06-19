5 tipos de alimentos que desgastan tus rodillas, según expertos

Con el paso de los años y el envejecimiento natural, las rodillas sienten desgaste. Sobre ellas recae gran parte del peso corporal, además de los movimientos para correr, subir escaleras o levantarse sillas. No obstante, expertos en salud señalan que la alimentación también puede influir en la salud de estas articulaciones.

Según el sitio web Naturhouse, estas comidas favorecen los procesos inflamatorios en el organismo, aumentan el peso corporal o alteran sustancias relacionadas con enfermedades articulares.

Con el paso del tiempo, estos factores pueden contribuir al desgaste de las rodillas y agravar molestias en personas con artrosis, artritis o problemas de movilidad.

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5 tipos de alimentos que dañan o desgastan las rodillas

1. Azúcares añadidos y productos ultraprocesados

Refrescos, galletas, pasteles, golosinas, cereales azucarados y muchos productos industriales forman parte de este grupo.

El principal problema es que contienen grandes cantidades de azúcar refinada, la cual puede estimular procesos inflamatorios en el organismo. Además, suelen aportar muchas calorías y pocos nutrientes, favoreciendo el aumento de peso.

Cada kilogramo adicional representa una carga extra para las rodillas. Los expertos señalan que el sobrepeso incrementa la presión sobre el cartílago articular, acelerando su deterioro y aumentando el riesgo de dolor crónico.

2. Carnes rojas y embutidos

Las carnes procesadas, salchichas, chorizos, tocino y otros embutidos contienen grasas saturadas y compuestos que pueden promover la inflamación.

Además, estos alimentos son ricos en purinas, sustancias que el organismo transforma en ácido úrico. Cuando este compuesto se acumula, puede favorecer ataques de gota, una enfermedad que provoca dolor e inflamación en las articulaciones.

3. Grasas trans y aceites refinados

Muchos alimentos fritos, productos de comida rápida, aperitivos industriales y algunas margarinas contienen grasas trans o elevadas cantidades de grasas poco saludables.

Estas grasas favorecen un estado inflamatorio persistente en el cuerpo, lo que puede afectar tejidos articulares y agravar molestias existentes.

Los expertos aconsejan priorizar grasas saludables presentes en pescados, nueces, semillas y aceite de oliva.

4. Exceso de sal y alimentos precocinados

Sopas instantáneas, comidas congeladas, snacks salados y numerosos productos preparados contienen cantidades elevadas de sodio.

El exceso de sal puede favorecer la retención de líquidos y afectar el equilibrio mineral del organismo. Algunos especialistas señalan que una ingesta elevada de sodio durante largos períodos también puede influir negativamente en la salud ósea.

Aunque la sal no daña directamente el cartílago de la rodilla, sí puede contribuir a condiciones que afectan el bienestar general de las articulaciones.

5. Lácteos en personas sensibles

La leche, los quesos y otros derivados lácteos forman parte de una dieta saludable para muchas personas. Sin embargo, algunos pacientes con artritis o sensibilidad a determinadas proteínas lácteas pueden experimentar un aumento de la inflamación.

Los expertos explican que la caseína, una proteína presente en los lácteos, puede desencadenar respuestas inflamatorias en personas susceptibles. Esto no significa que todos deban eliminar estos productos, sino que cada caso debe evaluarse de forma individual.

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