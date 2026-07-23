Agenda comunitaria NYC: reciclar por la educación, clínica de asistencia legal y mucho más

La Fundación de Artes Culturales Asase Yaa, con sede en Brooklyn, y ReCycle for Education, con sede en Queens, se asociaron para lanzar “Reciclaje: Empoderando a la Juventud y Salvando el Planeta”, una iniciativa comunitaria de reciclaje que busca recolectar 200,000 botellas reciclables y financiar $10,000 en becas para graduados de la Escuela de Artes Asase Yaa, apoyándolos en su primer año de universidad.

Los miembros de la comunidad pueden participar depositando sus botellas y latas reciclables en la Escuela de Artes Asase Yaa (506 Macdonough Street, Brooklyn) de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m., hasta el 13 de agosto.

El programa busca recolectar 40,000 envases reciclables por semana, alcanzando un total de 200,000 al finalizar la iniciativa. ReCycle for Education pagará el valor total de $0.05 centavos por cada artículo elegible y reciclable, incluyendo refrescos, agua embotellada, tés, bebidas deportivas, jugos, cerveza, bebidas con alcohol y otras bebidas cubiertas por la Ley de Depósito de Envases del Estado de Nueva York.



Los fondos recaudados a través de «Reciclaje: Empoderando a la Juventud y Salvando el Planeta» proporcionarán cuatro becas de $2,500, cuyos beneficiarios se anunciarán al final de la campaña.

Esta iniciativa reúne a organizaciones de Brooklyn y Queens comprometidas con la inversión en la juventud —Asase Yaa a través de la educación artística y ReCycle For Education a través de la sostenibilidad ambiental— para crear una forma sencilla para que sus comunidades apoyen sus causas simultáneamente.

Quienes no puedan donar envases reciclables pueden apoyar la iniciativa mediante una contribución monetaria en https://www.zeffy.com/en-US/donation-form/recycling-to-empower-youth-and-save-the-planet.

Clínica de asistencia legal

La asambleísta Jessica González-Rojas invita a sus constityentes a una clínica gratuita de Servicios Legales en colaboración con New York Legal Assistance Group (NYLAG por sus siglas en inglés) y NYS Courts Access to Justice para recibir asistencia legal confiable sobre los siguientes temas: servicios para inquilinos y propietarios de vivienda, asistencia de inmigración, beneficios públicos, derechos laborales, derecho familiar y mucho más. Las citas son limitadas, llame al (718) 457-0384 para reservar su espacio.

Cuándo: Jueves, 24 de julio

Jueves, 24 de julio Hora: 10 a.m. – 2:15 p.m.

10 a.m. – 2:15 p.m. Dónde: 75-35 31st Ave, Suite 206B, East Elmhurst, Queens.

Taller de planificación financiera

MIRA USA, una organización sin fines de lucro comprometida con el fortalecimiento y bienestar de la comunidad, realizará un Taller Gratuito de Planificación Financiera en Elizabeth, Nueva Jersey, el 22 de agosto. La educación financiera es una herramienta clave para que las personas y familias puedan tomar mejores decisiones, alcanzar sus metas y construir un futuro más estable. Los participantes aprenderán a: organizar sus finanzas de manera efectiva, crear presupuestos realistas y funcionales, optimizar sus impuestos y planificar metas financieras a corto y largo plazo. Para registrarse, diríjase a https://cibm-mirausa.org/cibm/preregistro/registro/68324384d797235b213a-b0d7bdcc7a80ab2fa0c0-50740c9fe706e1a6c520-2f908c43c0b5e4a42632.

Cuándo: Sábado, 22 de agosto

Sábado, 22 de agosto Hora: 12:30 p.m. a 3:00 p.m.

12:30 p.m. a 3:00 p.m. Dónde: Peterstown Community Center, 418 Palmer Street, Elizabeth, NJ.

K-Pop en Herald Square

El K-Pop llega este viernes 24 de julio a Herald Square. 34th Street Partnership trae este fenómeno musical global a Herald Square Park con una clase gratuita de baile K-Pop impartida por instructores de K-Pulse NYC. Los participantes aprenderán la coreografía de “Touch” de Katseye, transformando el parque en una vibrante pista de baile al aire libre en pleno centro de la ciudad. El evento es gratuito con inscripción previa en línea en https://34thstreet.org/calendar/event/k-pop-dance/2026-07-24 y está abierto a participantes de todos los niveles.

Cuándo: viernes 24 de julio

viernes 24 de julio Hora: 6 a 7:30 p.m.

6 a 7:30 p.m. Dónde: Herald Square Park (Broadway entre las calles 34 y 35), Manhattan.

‘Perro caliente’ gigante

«Hot Dog: The Second Serving», una escultura de 65 pies de longitud creada por los artistas Jen Catron y Paul Outlaw, se exhibe en Times Square hasta el 8 de agosto de 2026. Crédito: EFE

Festival HUB

Este sábado 25, Third Avenue BID presenta su Festival de la Tercera Avenida, a partir de las 10 a.m., a lo largo de Third Avenue, entre las calles 149 y 153, en el sur del Bronx. Este festival anual celebra la rica diversidad y cultura de nuestra comunidad, al tiempo que ofrece a los residentes acceso a negocios locales, recursos de salud, actividades familiares, entretenimiento en vivo, puestos de comida y servicios comunitarios. Es uno de los eventos comunitarios más grandes del sur del Bronx y sigue congregando a miles de asistentes cada año. Asista y tendrá la oportunidad de participar en una jornada dedicada al orgullo comunitario, los negocios locales y la participación vecinal.

Más información en thirdavenuebid.org o llamando al (718) 218-5430.

Desfile colombiano

Este domingo 26 de julio, de 12 a 3:00 p.m., se realizará el Desfile del Día de la Independencia de Colombia. El desfile iniciará en la calle 69 y Northern Boulevard, en Jackson Heights.

La Lucha Continua

El Loisaida Center invita a la comunidad a participar este sábado 25 en una sesión de asesoría curatorial y de participación comunitaria, junto al artista residente Adrián Rivera Ferrán (@adrianriveraferran), en torno a La Lucha Continua, su proyecto fotográfico sobre la huelga de la UPR de 2017 y las protestas del Verano del ‘19 en Puerto Rico. Este encuentro íntimo, que invita a las voces de la comunidad a reflexionar sobre la obra, se llevará a cabo de 12 a 4 p.m. en Loisaida Center (710 East 9th St., Manhattan).

Lémures en el zoológico del Central Park

En el zoológico de Central Park de la Wildlife Conservation Society se puede ver ahora dos lémures de collar blanco y negro gemelos, una especie en peligro crítico de extinción. La pareja de gemelos fraternos, nacidos el 5 de abril de 2026, está compuesta por un macho llamado Maso y una hembra llamada Tonga. Una oportunidad para que toda la familia disfrute este verano. Crédito: Cady Rombach/WCS | Cortesía

Clases de computación

La Biblioteca Pública de Queens (QPL) ofrece clases de computación desde cero. ¿Está listo para entrar en el mundo digital? Este curso práctico está diseñado para principiantes absolutos que tienen poca o ninguna experiencia con computadoras. Los días 23 y 30 de julio,-6, 13, y 20 de agosto de 5 a 6 p.m. en la Poppenhusen Library, 121-23 14 Avenue, College Point, Queens. Más información en (718) 359-1102.