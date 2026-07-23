Barcelona anuncia a Karim Adeyemi como nuevo fichaje por 5 años

El Barcelona hizo oficial este jueves el fichaje de Karim Adeyemi, procedente del Borussia Dortmund, que estará hasta el 30 de junio de 2031.

El futbolista alemán, que llegó la semana pasada a Barcelona para pasar la revisión médica y firmar su nuevo contrato, será presentado este mismo jueves en la Oficina Comercial del Spotify Camp Nou.

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Adeyemi, un extremo veloz y que conoce a Flick

Adeyemi, de 24 años, es un extremo veloz que puede jugar por ambas bandas que llega con el aval de Hansi Flick, que lo conoce bien. El actual entrenador del conjunto azulgrana lo hizo debutar con tan solo 19 años de edad en la selección absoluta de Alemania.

El futbolista, de padre nigeriano y de madre rumana, ha pasado las últimas cuatro temporadas en el Borussia Dortmund, que cobrará por el traspaso 22 millones de euros más otros 9 en variables.

Ahora, se reencontrará con Flick en el Barça, al que llega descansado después de que Julian Nagelsmann no lo convocó para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Adeyemi llega después de cuatro temporadas en la Bundesliga con el Borussia Dortmund. El extremo alemán no viene de su mejor temporada.

En el último año disputó un total de 39 partidos, con 10 goles y 6 asistencias en todas las competiciones. En total jugó 146 encuentros con el Dortmund y finalizó con 36 goles y 25 asistencias.

El jugador de 24 años no pudo ganar ningún título con el club alemán, aunque llegó a una final de la Champions League en la que perdió ante el Real Madrid.

Karim Adeyem perfila a ser el recambio natural de Lamine Yamal en esa banda. Y en principio, ocupará en la plantilla azulgrana el puesto que dejará vacante el joven extremo sueco Roony Bardjhij, que se marchará cedido.

La del punta germano es la segunda incorporación del Barcelona para la próxima temporada después de la del extremo británico Anthony Gordon (Newcastle).

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