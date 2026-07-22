Ronaldo Nazario alabó a España tras derrotar a Argentina: “Fue una paliza”

El exdelantero brasileño Ronaldo Nazário aseguró que la victoria de España frente a Argentina fue “una auténtica paliza”. El campeón del mundo destacó el control total del conjunto europeo durante la final del Mundial 2026, pese a ganar por un gol.

“Los goles que predije no llegaron, pero fue un dominio absoluto durante todo el partido”, aseguró ‘O Fenômeno’ la víspera en su canal digital ‘Rede Ronaldo’.

Según el exjugador del Real Madrid y del Barcelona, la diferencia técnica fue tan marcada que ni la presencia de Lionel Messi pudo evitar la superioridad española.

Para el excampeón mundial en 2002 el triunfo español refleja la importancia del juego colectivo por encima de las individualidades.

"YO CREO QUE ESPAÑA GANA FÁCIL"



? El Fenómeno Ronaldo dio su postura de cara a la final… ¡Y FUE TAJANTE!



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“Un jugador solo nunca resuelve. La verdadera fuerza está en el equipo, en jugar en conjunto”, afirmó, al reconocer la garra que tuvo la selección argentina para llegar hasta la final.

El exdelantero también elogió el estilo de juego de la Roja y dijo que, a diferencia de Brasil que se quedó en un juego anticuado, España tiene una forma de jugar “única” y por eso su fútbol es “bonito”.

“Mantener la pelota bajo control es la mejor estrategia, y ellos lo hicieron de manera impresionante”, concluyó Ronaldo, resaltando que el conjunto español se consolidó como una referencia mundial en juego colectivo por tener el “balón en sus pies todo el tiempo”.

España estrenará su título de campeón ante Inglaterra

La selección española de fútbol, vigente campeona del mundo, estrenará su segunda estrella en la camiseta en su primer partido de la próxima la Liga de Naciones, contra Inglaterra el 26 de septiembre.

Según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el equipo dirigido por Luis de la Fuente quedó encuadrado en el grupo A3 junto a Inglaterra, Croacia y República Checa.

La Roja debutará en la competición el próximo 26 de septiembre en el estadio de Wembley ante Inglaterra y, ya en España, primero jugará el 29 de septiembre en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla ante Croacia y el 3 de octubre lo hará en Oviedo, en el Nuevo Carlos Tartiere, contra la República Checa.

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