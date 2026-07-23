Casemiro sobre investigación de la MLS a su fichaje: “Dejé claro al Galaxy que quería jugar en el Inter Miami”

El fichaje de Casemiro por el Inter Miami vino con algo de polémica. En medio de la investigación de la MLS a la operación, el brasileño admitió que desde el primer día expresó al LA Galaxy su intención de jugar únicamente en el conjunto de Florida.

En una declaración, Casemiro argumentó que desde el primer momento tuvo claras sus intenciones de venir a Miami. ¿El motivo? La ciudad, el entorno y el proyecto deportivo.

Sin embargo, también reconoció que sostuvo conversaciones con Los Angeles Galaxy. No obstante, los diálogos no avanzaron debido al deseo del brasileño de jugar en Florida.

“Lo que me gustaría era dejar muy claro sobre esa situación es que yo he hablado con Los Angeles Galaxy hace un tiempo ya, pero he dejado muy claro para ellos que a mí me gustaría jugar en el Inter Miami porque, al final, es una ciudad que a mí me encanta, es una ciudad que a mi familia, mis hijos. Siempre estamos aquí cuando tenemos días libres, entonces ya conocemos muy bien la ciudad”, explicó.

“Entonces, a partir del momento en que yo he dejado… cuando yo he hablado con ellos, con Los Angeles Galaxy, he dejado muy claro que el único equipo en el que me gustaría jugar en la MLS era el Inter Miami. Claro que el proyecto, la ilusión, por supuesto, de jugar con uno de los mejores de todos los tiempos, esto claro que te anima”, agregó.

? ?? ?? Casemiro says he made it clear to LA Galaxy that only MLS club he wanted to play for was Inter Miami due to his love of the city, the project, proximity to family, chance to play with Messi. @MiamiHerald @HeraldSports #InterMiami #MLS #Casemiro pic.twitter.com/GfW8CKCOqv — Michelle Kaufman (@kaufsports) July 23, 2026

Finalmente, el mediocampista agradeció al Inter Miami por el esfuerzo de acometer la operación. “Voy a decir el único sitio en el que me gustaría estar en la MLS: era el Inter Miami, entonces tengo que decir gracias”.

La MLS confirmó que revisa una posible violación a la regla de ‘tampering’, que prohíbe a cualquier equipo hablar con un jugador sin contar con los derechos de prioridad.

En este caso, Los Angeles Galaxy tenían registrada la ‘Discovery Priority’ sobre Casemiro, un mecanismo interno que permite a cada club reservar hasta cinco futbolistas internacionales para negociar con ellos si llegan a la MLS.

Para que Inter Miami pudiera avanzar con el fichaje, debía llegar primero a un acuerdo con el Galaxy y comprar esos derechos.

El conjunto angelino denunció ante la MLS que Inter Miami habría contactado a Casemiro antes de que concluyera el proceso formal establecido por la liga, según fuentes citadas por ESPN.

Ambos clubes ya cerraron esa negociación, pero la MLS seguirá con la investigación y no publicará los términos hasta que concluya la investigación.



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