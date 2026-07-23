Inter Miami gana con insólito error de su portero al Chicago Fire en el debut de Lewandoswki

Tras finalizar el Mundial 2026, el fútbol y la vida vuelven a su realidad. El pasado miércoles por la noche, el Inter Miami ganó 3-2 al Chicago Fire en un partido marcado por un error insólito de su portero, Rocco Ríos Novo, que abrió el marcador con un autogol en el debut de Robert Lewandowski en la MLS.

El choque arrancó con la acción que se convirtió en un auténtico blooper. Al minuto 18, Ríos Novo intentó despejar un pase corto de Ian Fray, falló el golpe y la pelota rodó sola hasta su arco.

Just how everyone predicted! pic.twitter.com/tzmsY9ERnm — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) July 23, 2026

Chicago Fire no supo aprovechar la ventaja y el Inter Miami empató al minuto 27 gracias a un penal de Luis Suárez. Ya en el segundo tiempo, firmó el 2-1 al 51 tras una asistencia de tacón de Germán Berterame.

Lewandowski, exigido por el calor y sin conexión en ataque, apenas pudo generar un disparo antes de que Gregg Berhalter decidiera sacarlo al 63.

El polaco pasó inadvertido y salió sustituido sin peso en el juego. Posteriormente, reconocería que necesita tiempo para adaptarse. Minutos después de sacar al delantero, Chicago reaccionó con el 2-2 gracias a Puso Dithejane al 67’, un giro rápido dentro del área ante una defensa pasiva.

Cuando el partido parecía destinado al reparto de puntos, apareció el joven Preston Plambeck, formado en la cantera de Miami, para convertirse en héroe inesperado.

Al 87’, cazó de volea un rebote del arquero Chris Brady tras un remate de Suárez y selló el 3-2 definitivo.

En las gradas, Casemiro siguió el encuentro desde un palco junto al dueño Jorge Mas, en su primera aparición pública como nuevo fichaje del club.

El Inter Miami, sin Messi por descanso tras el parón mundialista, sumó 34 puntos en 16 jornadas y presiona al líder Nashville, que tiene 36 y un partido pendiente.

La jornada también marcó otro estreno de una estrella. Antoine Griezmann debutó con Orlando City en su visita al San Jose Earthquakes, uno de los grandes movimientos de esta temporada en la MLS.



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