¿Por qué la MLS investiga el fichaje de Casemiro por el Inter Miami?

La Major League Soccer abrió una investigación sobre el fichaje de Casemiro por Inter Miami. ¿La razón? Un supuesto contacto de forma no autorizado. Hecho que no se ha confirmado y sigue bajo investigación.

La MLS confirmó que revisa una posible violación a la regla de ‘tampering’, que prohíbe a cualquier equipo hablar con un jugador sin contar con los derechos de prioridad.

“La Major League Soccer está revisando una acusación de manipulación contra el Inter Miami. La liga está recopilando toda la información relevante y se abstendrá de hacer más comentarios hasta que la revisión finalice”, informó en un comunicado.

En este caso, Los Angeles Galaxy tenían registrada la ‘Discovery Priority’ sobre Casemiro, un mecanismo interno que permite a cada club reservar hasta cinco futbolistas internacionales para negociar con ellos si llegan a la MLS.

Para que Inter Miami pudiera avanzar con el fichaje, debía llegar primero a un acuerdo con el Galaxy y comprar esos derechos.

El conjunto angelino denunció ante la MLS que Inter Miami habría contactado a Casemiro antes de que concluyera el proceso formal establecido por la liga, según fuentes citadas por ESPN.

Ambos clubes ya cerraron esa negociación, pero la MLS seguirá con la investigación y no publicará los términos hasta que concluya la investigación.

“El LA Galaxy y el Inter Miami CF han llegado a un acuerdo para la prioridad de Discovery para firmar a Casemiro, y los términos se darán a conocer al final de la investigación de manipulación actualmente abierta con la Major League Soccer”, precisó en un comunicado el equipo de California.

“Aunque Inter Miami y Los Angeles Galaxy han llegado a un acuerdo para la ‘prioridad de descubrimiento’ de fichar a Casemiro, los términos se publicarán al concluir la investigación de manipulación”, indicó la MLS.

Lo que la MLS investiga es si el Inter Miami habría iniciado conversaciones con Casemiro antes de adquirir la prioridad de descubrimiento.

Mientras tanto, el brasileño firmó hasta 2029 y ya está registrado, aunque el club de Florida no ha revelado qué espacio salarial ocupará dentro del plantel.

Casemiro abordó el tema y aseguró que dejó claro a LA Galaxy que el único club de la MLS para el que quería jugar era Inter Miami debido a su amor por la ciudad, el proyecto, la cercanía a la familia, la oportunidad de jugar con Messi.

? ?? ?? Casemiro says he made it clear to LA Galaxy that only MLS club he wanted to play for was Inter Miami due to his love of the city, the project, proximity to family, chance to play with Messi. @MiamiHerald @HeraldSports #InterMiami #MLS #Casemiro pic.twitter.com/GfW8CKCOqv — Michelle Kaufman (@kaufsports) July 23, 2026

La llegada de Casemiro se da después del Mundial 2026 que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá y donde cayó en octavos de final ante Noruega.

El brasileño expiró su vínculo con el Manchester United a finales de julio de este año, por lo que firmó como agente libre.

Casemiro anunció su salida del Manchester United el pasado 28 de marzo de 2026 en una entrevista con ‘The Athletic’. “Mi decisión es definitiva, me voy del United”, informó.

El mediocampista defensivo fichó por el Manchester United el 22 de agosto de 2022, procedente del Real Madrid, en una operación de casi $80 millones de dólares.

Casemiro construyó la mayor parte de su legado en el Real Madrid, donde se convirtió en un mediocampista de época. Ganó cinco Champions League, tres Ligas, tres Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes y una Copa del Rey.



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