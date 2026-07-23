Condenan a dos cadenas perpetuas al hombre que asesinó a legisladora de Minnesota

El hombre condenado por el asesinato de la legisladora demócrata de Minnesota Melissa Hortman y su esposo, Mark, recibió este jueves dos cadenas perpetuas consecutivas por el ataque que también dejó heridos al senador estatal John Hoffman y su esposa, Yvette.

Vance Boelter, de 59 años, no tendrá posibilidad de obtener libertad condicional, según la sentencia dictada por el tribunal. El juez señaló durante la audiencia que se trataba de la condena más larga que había impuesto en su carrera, de acuerdo con CBS News.

Boelter se declaró culpable el mes pasado de los cargos relacionados con los ataques perpetrados en junio de 2025. Como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía, el Departamento de Justicia decidió no solicitar la pena de muerte.

El caso comenzó el 14 de junio de 2025, cuando Boelter se presentó como policía en la vivienda de John y Yvette Hoffman. El ataque dejó heridos al senador estatal demócrata y a su esposa.

Posteriormente, Boelter se dirigió a la residencia de Melissa Hortman, quien entonces era presidenta emérita de la Cámara de Representantes de Minnesota. Allí disparó contra la legisladora y su esposo, quienes murieron.

Reconoció su plan

Durante su comparecencia anterior ante el tribunal, Boelter reconoció que había pasado meses seleccionando a sus víctimas y que tenía la intención de matarlas.

Los investigadores encontraron además una lista con aproximadamente una decena de nombres de legisladores demócratas y defensores del derecho al aborto que, según las autoridades, figuraban entre sus posibles objetivos.

Después de los ataques, Boelter intercambió disparos con agentes de policía y escapó en un vehículo que había comprado en efectivo. El automóvil fue abandonado a unos cuatro kilómetros de su vivienda, en Green Isle, Minnesota.

El sospechoso permaneció prófugo durante dos días, mientras las autoridades desplegaban un amplio operativo de búsqueda. Finalmente, fue detenido tras una intensa persecución.

Sigue leyendo: