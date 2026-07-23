Ecuatoriano Richard Carapaz reinó en los Alpes y ganó la 18va etapa del Tour de Francia

El ciclista ecuatoriano, Richard Carapaz, se quedó con la victoria en la etapa 18 del Tour de Francia. Después de intentar en otros días sin éxito, finalmente el integrante del EF Education-EasyPost ganó en esta edición de la gran vuelta.

En el recorrido entre Voiron y Orcieres Merlette, de alta montaña, Carapaz impuso sus condiciones en la fuga. En los kilómetros finales, seis ciclistas estuvieron en la pelea, pero un ataque efectivo del ecuatoriano le permitió irse en solitario, para ganar la etapa con un tiempo de 04h26m21s.

Es la segunda victoria de Carapaz en el Tour de Francia, después de conseguir la primera en 2024. El triunfo también le permitió entrar en el top 10 de la clasificación general, que la lidera Tadej Pogacar.

Además, Carapaz quedó a siete puntos del propio Pogacar en la clasificación de montaña, que la peleará en las etapas que quedan del Tour, que finalizará el domingo 26 de julio.

Hugs session between champions ?



Session accolades entre champions ?#TDF2026 pic.twitter.com/slxYGyazi5 — Tour de France? (@LeTour) July 23, 2026

Primera victoria de la temporada

El triunfo de Carapaz llega después de un año complicado para un corredor combativo y peleón como pocos, que no tuvo un inicio de temporada fácil, marcado por la pérdida de su querida madre y por una intervención quirúrgica.

De hecho, la de hoy es la primera victoria de la temporada de Carapaz, la segunda en el Tour tras la que logró en 2024, año en el que logró también ser el mejor en la montaña y fue distinguido como el corredor más combativo.

He never stopped trying, and today it paid off. ??



Après de nombreuses tentatives, Richard Carapaz tient enfin sa victoire. ?



Hear from today’s winner ??#TDF2026 pic.twitter.com/zXwXTd4xCr — Tour de France? (@LeTour) July 23, 2026

Y llega después de tener primero la inteligencia necesaria para leer la formación de la escapada y después de tener las piernas necesarias para castigar primero a sus rivales y después derrotarles, en un día nada sencillo, de 185,2 kilómetros, con cinco puertos a coronar, el desenlace en el puerto de primera categoría (Orcières-Merlette, 7,1 km al 6,7%.

Carapaz fue hoy el más fuerte de una numerosa escapada que se fue rompiendo a medida que avanzaba la etapa, que de todas todas iba a conocer el ganador en el ascenso último, al que el corredor de Movistar Raúl García Pierna se agarraba como podía. Sufrió y al final se descolgó con el primero de los ataques de Carapaz, antes que la ‘Locomotora de Carchi’ lanzara un golpe seco a 3,5 kilómetros de meta, que ni Mauro Schmid ni Matteo Jorgenson pudieron contrarrestar.

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