Gobierno de Trump impone aranceles de hasta 12,5% a 60 economías

El Gobierno de Donald Trump impondrá aranceles de hasta 12,5% a 60 economías a partir de este viernes, en una nueva ofensiva comercial que reemplazará el gravamen temporal del 10% aplicado por Estados Unidos y que expira a medianoche.

Las nuevas tarifas entrarán en vigor a las 00:01 del viernes, hora del este, y afectarán a varios de los principales socios comerciales de Washington, según informó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

El nuevo esquema establece aranceles de entre 10% y 12,5%. Canadá, México, India y Reino Unido estarán sujetos a una tarifa del 10%, mientras que Taiwán y la Unión Europea enfrentarán un arancel del 12,5%.

La tarifa aplicada a la Unión Europea representa una reducción frente al límite máximo del 15% que Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habían acordado previamente para 2025.

Trabajo forzoso

La Administración Trump justificó las nuevas tarifas tras una investigación de varios meses sobre las prácticas comerciales de las 60 economías afectadas. Los aranceles serán aplicados bajo el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Según la Oficina del Representante Comercial, la investigación determinó que los países afectados no han logrado “imponer ni hacer cumplir eficazmente la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso”.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, defendió la decisión y pidió a los socios comerciales adoptar medidas similares.

“Estados Unidos mantiene una prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso desde hace casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, afirmó Greer.

La decisión llega después de que la Corte Suprema invalidara en febrero la mayoría de los aranceles impuestos por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Los jueces determinaron que la Administración había excedido sus competencias al utilizar esa legislación para imponer los gravámenes.

El nuevo esquema contempla numerosas excepciones. Entre los productos excluidos se encuentran determinados fertilizantes y combustibles, cuyos precios han aumentado por la guerra en curso en Irán.

También quedaron fuera de las nuevas tarifas algunos alimentos, automóviles, determinados metales y productos farmacéuticos.

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