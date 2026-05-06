HBO confirma la segunda temporada de la serie “Harry Potter”

HBO confirmó que iniciará el rodaje de la segunda temporada de la serie “Harry Potter”, la cual estará basada en el segundo libro de la saga, “La Cámara Secreta”, escrita por J.K Rowling.

Este anuncio coincide con el plan que HBO había anunciado previamente sobre esta serie. Según dijo en su momento la cadena, la idea era que cada temporada de la serie explorara a profundidad la historia de cada uno de los libros de la saga, por lo que se espera que sean siete temporadas en total en un periodo de 10 años.

La segunda temporada comenzará a filmarse este otoño. La primera temporada, basada en el libro “Harry Potter y la Piedra Filosofal” se estrenará en Navidad de este año.

Para la segunda temporada, la producción decidió hacer modificaciones en su equipo. Jon Brown, guionista de la primera temporada de la adaptación, ha sido ascendido a co-showrunner de la segunda temporada y trabajará de la mano con la actual showrunner, Francesca Gardiner.

“Al planificar la superposición de los calendarios de producción para terminar la primera temporada antes de Navidad y retomar la producción de la segunda este otoño, ha quedado claro que contar con un co-showrunner es fundamental para mantener el ritmo. Me ha encantado trabajar con Jon desde el primer día que nos conocimos en “Succession” hasta nuestros últimos proyectos juntos en “Harry Potter”. No solo admiro enormemente su talento como guionista, sino que además es un excelente colaborador y una persona encantadora. Tenemos mucha suerte de contar con él”, dijo Gardiner.

La serie de “Harry Potter” es una adaptación de la saga escrita por JK Rowling que fue llevada al cine en la década de los 2000 y se convirtió en una franquicia de ocho películas protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Ahora, en este nuevo proyecto, HBO promete profundizar aún más en la historia de los libros durante ocho temporadas.

Esta adaptación televisiva está protagonizada por Dominic McLaughlin en el papel de Harry Potter, acompañado por Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

El elenco está conformado también por John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape), Nick Frost (Rúbeo Hagrid), Rory Wilmot (Neville Longbottom) y Lox Pratt (Draco Malfoy).

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