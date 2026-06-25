Paramount obtiene la licencia de las películas de “Harry Potter”

Mientras Hollywood debate e intenta frenar la fusión de Paramount y Warner Bros., el conglomerado de medios también ha obtenido la licencia plurianual de la franquicia “Harry Potter”. Desde el 3 de julio, MTV, Nickelodeon, Nick At Nite y Paramount Network podrán emitir las ocho películas de “Harry Potter” y los tres spin-offs de “Fantastic Beasts”.

Tras cerrar el acuerdo, se compartió un comunicado firmado por Laurel Weir, directora de programación y adquisiciones de Paramount Media Networks y directora de investigación y análisis de TV Media. En él, afirma: “La ampliación del catálogo de Paramount con las películas de ‘Harry Potter’ y ‘Fantastic Beasts’ subraya nuestro compromiso de ofrecer franquicias de primer nivel a la amplia gama de público al que sirven nuestras marcas”.

En el comunicado, Weir continúa diciendo: “Como una de las franquicias más queridas y perdurables del entretenimiento, ‘Harry Potter’ sigue cautivando al público de todas las generaciones, y esta incorporación nos permite llevar la magia y la aventura de estas historias atemporales a los fans de todas las edades”.

Antes de que la licencia pasara a manos de Paramount, esta le pertenecía a NBCUniversal.

Para celebrar el acuerdo, MTV está preparando un evento especial de fin de semana festivo del 3 al 5 de julio. Este evento incluirá una maratón de las ocho películas de la saga original de “Harry Potter”, protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

Mientras esto pase, HBO se prepara para el estreno de la nueva serie que se basa en los libros de fantasía de J.K. Rowling. La primera de las temporadas estaría programada para estrenarse a principios del 2027 y estará disponible a través de la plataforma HBO Max.

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