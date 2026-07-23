Lasso, cómodo entre el pop y lo alternativo

Es imposible hablar con un venezolano en estos tiempos sin tocar el tema de los terremotos que sacudieron ese país el pasado 24 de junio. Lasso, quien desde hace una década no vive en Venezuela —nació en Caracas—, no sufrió pérdidas directas, pero está devastado porque toda la familia de una amiga falleció en el siniestro.

Luego hace un recuento de la innumerable cantidad de sismos que ha sentido en la urbe que lo adoptó, Ciudad de México, donde los movimientos de la tierra son el pan de cada día. La gran diferencia, apunta, es que en esa ciudad existe una alarma que alerta unos segundos antes de que llegue el temblor —que se originan en la costa del Pacífico mexicano—, y da tiempo a que la gente se ponga a salvo.

Andrés Vicente Lazo Uslar, nombre real de Lasso, es un artista muy vocal cuando se trata de hablar de temas sociales, algo que era común en su familia. Cuenta que sus padres tienen una personalidad muy fuerte.

“Nosotros éramos de almorzar y cenar juntos todos los días”, dijo. “Mucha conversación, mucho de hablar, mucho de leer”.

Eso formó su carácter fuerte, terco y de pelear por sus posiciones.

“Yo siento es que mi familia es como muy de llegar a las conclusiones pensadas, muy cerebrales, más que como de intuición”, dijo. “Entonces, yo pienso muy así, soy muy cuadrado”.

Esa convicción, ser tan “cerebral”, es lo que ha llevado a este artista a convertirse en una importante estrella latina de la música pop, pero que al mismo tiempo sigue cultivando una faceta musical menos comercial.

Esta faceta se podrá ver en la participación de Lasso en la Latin Alternative Music Conference, un evento musical anual que se celebra en Nueva York y que promueve y celebra la música alternativa en español. La conferencia se efectuará del martes 28 de julio al sábado 1 de agosto y Lasso será parte de la serie SummerStage en Central Park, un show que tendrá lugar el miércoles 29 de julio y en el que también participarán Julieta Venegas, Micro TDH y la DJ Anamaria Sayre.

El intérprete del megaéxito, “Ojos marrones”, hará un set con guitarra, un instrumento que tocaba incluso antes de ser cantante. Esta será una buena oportunidad para mostrar que tan cómodo se siente entre lo alternativo y el pop.

“Mi show va a ser un show muy buscando eso, muy de solos de guitarra, muy de virtuosismo”, dijo. “Porque es ese lado que tal vez la gente no conozca de mí”.

Será una presentación más de rock que de pop, describió, y después seguirá enfocado en su próximo disco, del que ya estrenó “Pornografía” y “Feliz aniversario”, dos temas más bailables y con más energía que sus trabajos anteriores. El álbum saldrá al mercado a finales de año.

En su nuevo trabajo quedarán a un lado las baladas y el corazón roto, por lo menos por ahora.

“Este es un disco que va mucho más a canciones de festival, mucho más grande, mucho más rápido, más enérgico”, dijo. “Creo que le hacen falta a mi catálogo canciones de ese estilo”.

En detalle

Qué: Lasso, Julieta Venegas, Micro TDH y la DJ Anamaria Sayre en concierto

Cuándo: miércoles 29 de julio a las 6 pm

Dónde: Rumsey Playfield, entrada por la calle 72nd y la 5th Ave., Nueva York

Cómo: evento gratuito; informes: www.latinalternative.com