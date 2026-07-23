Luis de La Fuente criticó actitud de jugadores de Argentina: “Es intolerable”

Luis de La Fuente, entrenador de la selección de España, calificó las actitudes de los jugadores de Argentina tras la final del Mundial 2026 como “intolerables e inadmisibles”, mientras que valoró el comportamiento de sus seleccionados.

De la Fuente criticó, durante una entrevista este jueves con TVE, la conducta de varios jugadores y miembros del cuerpo técnico de la ‘Albiceleste’ tras la derrota por 1-0 en el MetLife de Nueva Jersey.

La FIFA abrió una investigación para esclarecer los hechos que involucró peleas y gestos de la selección argentina en contra de varios integrantes de la selección de España.

?? "En el momento no me di cuenta, pero es intolerable e inadmisible en futbolistas de esa dimensión"



???? Luis de la Fuente habla en el Telediario sobre la tangana al final del partido entre España y Argentina. pic.twitter.com/0Rv2a9aXg5 — Teledeporte (@teledeporte) July 23, 2026

“En ese momento no me di cuenta, lo estaba celebrando. En cualquier caso, es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir. Futbolistas de esa dimensión, que tienen un gran entrenador, el cual lo habrá pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones…No es tolerable. Destaco nuestro comportamiento ante ese tipo de agresiones y provocaciones. Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas como buenos deportistas”, aseguró.

De La Fuente alabó a Rodri como el Mejor del Mundial 2026

El entrenador español puso a Rodri como el mejor del Mundial 2026 y que cuestionar su elección como Balón de Oro de la Copa del Mundo es un insulto a la inteligencia.

“Con todo el respeto, pero dudar de Rodri era un insulto a la inteligencia futbolística. Es el mejor del mundo en su posición. Tenemos también a Martín Zubimendi, que probablemente sea el segundo mejor (…). Fue creciendo partido a partido. Le llegué a decir que estando al 50% es mejor que muchos jugadores”, indicó.

De cara al futuro, reconoció que sería un “orgullo” continuar al frente para el Mundial de 2030 en España, Portugal y Marruecos, aunque, por el momento, se centra en lo que llega a corto plazo.

“Sería el orgullo más grande de un entrenador. Pero ahora soy muy cortoplacista. Estoy pensando en los partidos de septiembre y octubre. El próximo Mundial lo vemos lejísimos. Si se cumplen los plazos y los requisitos profesionales que pretendo conseguir, ¿por qué no?”, reconoció.

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