Mario Kempes carga contra las teorías de conspiración tras la derrota de Argentina 

Mario Alberto Kempes cargó contra las teorías conspiranoicas que circulan por las redes sociales después de la final del Mundial en la que España se impuso a Argentina.

“Si queremos ser exigentes con el equipo, lo seamos como corresponde, pero no nos hagamos eco de cualquier cosa que circule sin fundamento”, dijo el campeón del mundo de 1978.

“Les quiero decir algo cortito. Ustedes saben lo que significó para mí ponerme la camiseta argentina: no hay nada más grande que le pueda pasar a un jugador que representar a su país. Y yo tuve esa suerte. No les voy a mentir, no fue el partido que todos esperábamos”, comenzó en un vídeo compartido en sus redes sociales la leyenda del Valencia.

"Las versiones que andan dando vueltas no le hacen bien a nadie"



Mario Alberto Kempes, campeón del mundo en 1978, dijo que Argentina no tuvo "el partido que todos esperábamos", pero que "un equipo que baja el nivel no es lo mismo que uno que no compite". pic.twitter.com/lqzmGCGCkV — Corta (@somoscorta) July 22, 2026

Kempes destacó que España fue mejor y reconoce que la selección de Argentina no tuvo el nivel en la final de 2026.

“Se notó que el equipo no estuvo al nivel de los tres anteriores. Y eso pasa en el fútbol, es así: hay días mejores y peores. Yo lo viví muchas veces, mil veces quizás, pero hay que seguir adelante”, agregó la leyenda argentina.

Kempes llamó a no creer teorías conspirativas del Mundial 2026

No obstante, expresó que “hay una diferencia enorme” entre el nivel del equipo y “las cosas” que están circulando en las redes en las últimas jornadas.

“Un equipo que baja el nivel de un partido no es lo mismo que uno que no compite. Esas versiones que andan dando vuelta por ahí sin ninguna prueba no le hacen bien a nadie”, aseguró ‘El Matador’.

Por último, el que fuera jugador del Valencia y Hércules en España y Rosario Central y River Plate en su país, finalizó: “Así que les pido que, si queremos ser exigentes con el equipo, lo seamos como corresponde, pero no nos hagamos eco de cualquier cosa que circule sin fundamento. Esta camiseta se respeta en las buenas y en las malas, así que vamos por siempre Argentina”.

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