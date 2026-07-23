Max Fried regresó a la rotación de Yankees con gran salida ante Pittsburgh

Max Fried regresó a la rotación de los Yankees de Nueva York después de dos meses y lo hizo de gran forma con 5.0 innings sin permitir carreras y solo permitió un hit.

Fried lanzó en el segundo juego de la doble jornada ante los Piratas de Pittsburgh este miércoles, haciendo tándem con Gerrit Cole, por primera vez desde que el zurdo firmó con los Yankees.

El zurdo de los Yankees finalizó con 5.0 innings, 7 ponches, 1 hit recibido, 1 boleto y no permitió carreras con un total de 57 pitcheos. Esta fue su primera apertura desde el 13 de mayo cuando salió con molestias en su codo.

“Es algo que he estado esperando desde hace tiempo y es una lástima que me haya lesionado justo cuando lo hice, lo que lo retrasó, pero más vale tarde que nunca”, dijo Fried.

Gerrit Cole y Max Fried, un 1-2 que fortalece a los Yankees

Gerrit Cole puede hacer dupla por primera vez con Max Fried luego de que se perdió toda la temporada 2025 debido a la cirugía Tommy John.

Justo cuando Cole se recuperó de su lesión, Max Fried tuvo que entrar a la lista de lesionados. Pero ahora, los Yankees cuentan con los dos pitchers cuando empieza los últimos dos meses de temporada regular.

“Estábamos muy emocionados cuando lo firmamos. Es un lanzador magnífico y complementa a la perfección a los demás abridores que tenemos en nuestra rotación”, dijo. “Sin duda, esperamos con ilusión los próximos meses”, dijo Cole sobre Fried.

“Es genial que finalmente se haya concretado”, dijo Cole. “Tardó demasiado para el gusto de ambos”.

Aún los Yankees esperan por Carlos Rodón, quien tiene una inflamación en su codo izquierdo y Clarke Schmidt ya está realizando sesiones de bullpen con el equipo.

“Esperemos que en los últimos meses de la temporada regular esa rotación siga siendo una verdadera fortaleza para nosotros”, dijo el manager Aaron Boone.

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