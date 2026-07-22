Medias Rojas de Boston empatan récord de franquicia de victorias seguidas en 80 años

Los Medias Rojas de Boston hicieron historia este miércoles al alcanzar 15 victorias de forma consecutiva, la racha más larga en la historia de la franquicia en los últimos 80 años.

El equipo de Boston empató la marca de más victorias consecutivas en la historia de la franquicia que estableció en 15 en 1946. Boston ganó 6-3 ante los Orioles de Baltimore en el primer juego de una doble tanda que se disputará este miércoles.

Esta misma noche tendrá la posibilidad de establecer un nuevo récord si consigue un triunfo más en Fenway Park ante Baltimore.

Boston se unió al club como el sexto equipo que alcanza una racha de 15 victorias o más desde la Era de Expansión (1961).

Cleveland (2017): 22 partidos

A’s (2002): 20 partidos

Marineros (2001): 15 partidos

Bravos (2000): 15 partidos

Mellizos (1991): 15 partidos

Reales (1977): 16 partidos

Solo los Minnesota Twins de 1991 lograron llegar a la Serie Mundial y ganar el título de las Grandes Ligas.

El resto de conjuntos alcanzaron la postemporada, algo que Boston aún debe pelear por conseguir.

Boston pasó del fondo a pelear por un puesto a playoffs

Los Medias Rojas de Boston tenían récord de 32 victorias y 46 derrotas a finales de junio. Desde entonces, el equipo ha ganado 20 de 22 juegos y pasó a consolidarse en el tercer puesto del comodín de la Liga Americana.

La racha de 15 victorias incluye barridas a los Mets de Nueva York, los Angelinos de Los Ángeles, los Chicago White Sox y una serie de cuatro juegos a los Rays de Tampa Bay.

El último equipo que ganó 15 o más encuentros de forma consecutiva fueron los Cardenales de San Luis en 2021.

El récord de más triunfos consecutivos en una misma temporada le pertenece a los Guardianes de Cleveland en 2017 con 22 victorias.

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