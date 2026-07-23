Pelotero de Oakland Athletics operado de emergencia tras ruptura testicular en pleno juego

El pelotero de los Oakland Athletics, Joshua Kuroda-Grauer, sufrió una ruptura testicular tras un pelotazo provocado por un batazo fallido en el juego del pasado lunes ante los Arizona Diamondbacks.

Joshua Kuroda-Grauer estaba en su turno al bate en la parte alta de la quinta entrada cuando conectó un machucón que terminó impactándolo de lleno en la zona genital.

El golpe lo dejó en el suelo, retorcido de dolor, mientras el manager Marc Kotsay y el cuerpo técnico acudían para asistirlo.

Aun así, el jugador volvió a la acción y logró conectar un sencillo. Minutos después, ya en la primera base, mostró molestias evidentes y fue retirado del encuentro.

? Joshua Kuroda-Grauer hit-by-pitch, later leaves game pic.twitter.com/1kEwZEpqvl — MLB Injury Bot (@MLBInjuryBot) July 21, 2026

El equipo lo trasladó a un hospital en Arizona, donde los médicos confirmaron la gravedad de la lesión y lo sometieron a una cirugía de emergencia.

Los Athletics informaron que Kuroda-Grauer se encuentra en recuperación y fue puesto en la lista de lesionados por 10 días.

El club no ha precisado el tiempo estimado de retorno, pero esperan una evolución favorable tras la intervención quirúrgica. Los Athletics cerraron esa noche con derrota 2-5 ante los Diamondbacks.

Joshua Kuroda-Grauer nació en New Brunswick, Nueva Jersey, en 2003. Jugó tres temporadas en Rutgers, donde fue figura desde su año de novato y terminó convertido en uno de los mejores bateadores del país, al punto de ser nombrado Jugador del Año del Big Ten tras cerrar una campaña de .428 de promedio.

Oakland lo seleccionó en la tercera ronda del Draft 2024 y lo envió a Stockton en Clase A. Posteriormente, tuvo un arranque explosivo y eso le sirvió para ser promovido a Lansing en High-A.

Oakland lo llamó Grandes Ligas el pasado 29 de junio de 2026, día en el que debutó con un 3‑de‑4 ante los Dodgers.

En MLB se ha desempeñado como tercera base, segunda base y campocorto. En sus primeros juegos registró promedios por encima de .400 y conectó el primer jonrón de su carrera justo antes de la lesión que lo llevó a cirugía.



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