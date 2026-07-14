Jordan Walker se corona en el Home Run Derby 2026 tras duelo no apto para cardíacos ante Kyle Schwarber

Jordan Walker se coronó en un Derby de Jonrones 2026 no apto para cardíacos. El pelotero conectó cuadrangular en sus últimos seis swings, silenció a Filadelfia y derrotó en la final a Kyle Schwarber para convertirse en el primer jugador de St. Louis Cardinals en ganar el evento.

Walker llegó a la ronda decisiva con la camiseta desabrochada, la gorra hacia atrás y un chicle enorme. Con semblante tranquilo ante los pitos del Citizens Bank Park. Schwarber había puesto presión con 11 jonrones en 15 swings, obligando al joven de 24 años a una remontada perfecta.

Walker respondió con una ráfaga de jonrones en seis swings consecutivos, incluido un batazo que rebotó en la parte alta de la cerca del jardín central a 401 pies.

Los fans en Filadelfia abuchearon de manera atronadora, pero el último swing del derecho desató fuegos artificiales y dejó al estadio en silencio. “Una vez me dijeron que no se abuchea a los don nadie”, lanzó Walker. “Así que se siente bastante bien”.

Schwarber, líder de jonrones de MLB y finalista por segunda vez, reconoció la victoria de su digno contendiente. “Se lo ganó”, dijo.

Schwarber avanzó desde la primera ronda y luego superó a Willson Contreras en la segunda. Posteriormente, Walker eliminó al dominicano Junior Caminero para llegar al duelo final.

El All-Star de Cardinals atraviesa un buen momento en la temporada con 22 jonrones, más que los 11 acumulados en sus dos años previos.

El nuevo formato del Home Run Derby

MLB abandonó el reloj y volvió al sistema de swings. 20 swings en la primera ronda y 15 swings en la segunda. Si el último swing era jonrón, el bateador seguía.

Home Run Derby transmitido por Netflix

Fue el primer Derby y Juego de Estrellas en el Citizens Bank Park desde 2004 y el primero en Filadelfia desde el duelo Bonds–McGwire de 1996. Por primera vez, un Home Run Derby es transmitido por Netflix.



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