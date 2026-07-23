Trump afirma que su secretario de Energía “está dirigiendo Venezuela”

El presidente Donald Trump afirmó este jueves que el secretario de Energía, Chris Wright, está al frente de la gestión de Venezuela y elogió su desempeño al frente de la estrategia de Washington hacia el país sudamericano.

“Está dirigiendo Venezuela”, dijo Trump durante un acto en la sede de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). El mandatario añadió que Wright lo está haciendo “mejor que nadie nunca antes” y concluyó: “Creo que podemos decir que Chris Wright está haciendo un gran trabajo. ¡Gracias!”.

Trump también defendió los resultados de la intervención estadounidense en Venezuela cuando fue consultado por los avances alcanzados por su Administración.

“Nosotros también estamos ganando mucho. Y creo que tenemos derecho a ello. Fue una guerra de un solo día”, afirmó el presidente.

Wright se ha convertido en una de las figuras centrales de la política energética de Washington hacia Venezuela. El secretario viajó al país el 11 de febrero de 2026, donde se reunió con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y recorrió instalaciones petroleras.

Flexibilización de sanciones

La visita ocurrió después de que la Administración Trump flexibilizara las sanciones sobre el sector energético venezolano. El objetivo fue evaluar la situación de la industria petrolera, impulsar su recuperación y avanzar en los acuerdos energéticos entre Washington y las nuevas autoridades venezolanas.

Dos días después, el 13 de febrero, el Departamento del Tesoro autorizó las licencias generales 49 y 50. Las medidas permitieron a compañías como Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol reanudar actividades en Venezuela y facilitaron nuevas inversiones en las industrias petrolera y gasística bajo autorización estadounidense.

Desde entonces, Wright ha participado en las negociaciones con empresas del sector y en la supervisión del modelo de comercialización del crudo venezolano.

La Administración Trump pretende que la recuperación de la industria energética atraiga hasta $100,000 millones de dólares en inversiones, con prioridad para compañías estadounidenses, mientras mantiene mecanismos de control sobre los ingresos obtenidos por las exportaciones de petróleo.

La política de Washington hacia Venezuela también incluye una estrategia expuesta por el secretario de Estado, Marco Rubio, ante el Congreso. El plan contempla medidas de contención institucional, una “cuarentena petrolera”, reformas económicas y la construcción de un nuevo marco democrático.

Con información de EFE.

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