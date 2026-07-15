Demandan a Meta por presuntamente usar IA para identificar empleados en licencia médica y despedirlos

Un grupo de 26 trabajadores demandó este lunes 13 de julio de 2026 a la empresa Meta por presuntamente utilizar sistemas de inteligencia artificial para seleccionar a empleados con discapacidades o en licencia médica protegida e incluirlos entre los 8,000 trabajadores que fueron recortados de la empresa el 20 de mayo.

El caso, presentado ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California, podría convertirse en un gran precedente sobre el uso de algoritmos en decisiones laborales en Estados Unidos.

Los demandantes, identificados como ‘Doe’ para proteger su identidad, sostienen que Meta no aplicó el mismo proceso de evaluación al resto de la plantilla y que los sistemas automatizados habrían influido en la selección de trabajadores con derechos laborales protegidos. Si la demanda prospera, también podría aplicar para los trabajadores que serán recortados en una nueva ronda de despidos prevista para el 22 de julio.

Un algoritmo para decidir quién se quedaba y quién salía

La demanda establece que Meta usó una “constelación de sistemas de inteligencia artificial” para generar su lista de despidos, como parte de una serie de recortes masivos, para liberar recursos de su estructura y poder destinarlos al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial.

Esas herramientas incluían el uso de Metamate, el asistente interno de IA de Meta, agentes de ‘segunda mente’ entrenados por los propios empleados, tableros de seguimiento de uso de herramientas de IA, datos de registro de pulsaciones de teclado y actividad en pantalla, además de sistemas de calificación de desempeño asistidos por algoritmos.

El sistema clasificaba a los empleados según categorías como ‘AI Native’, ‘AI First’ y ‘AI Enabled’, es decir, cuánto utilizaban los productos de inteligencia artificial de la empresa. Bajo este parámetro, los trabajadores que habían tomado una licencia médica, de maternidad o de cuidado familiar registraban naturalmente menor actividad digital.

El algoritmo interpretó esas ausencias como bajo rendimiento, sin distinguir que eran períodos legalmente protegidos y, bajo un argumento que consideraban arbitrario, finalmente fueron liquidados.

¿Qué significa este caso para cualquier trabajador con licencia?

Además, señalan que Meta no introdujo diagnósticos médicos en un algoritmo. Pero al medir productividad digital sin ajustar por ausencias legales, el efecto fue el mismo.

Como consecuencia, cuando un trabajador tomó tres meses de licencia para someterse a una quimioterapia, cirugía, embarazo o cuidado de un familiar, su marcador de desempeño cayó. El sistema lo calificó como menos comprometido de manera arbitraria y terminó en la lista de despidos.

“Meta no armó la lista de terminaciones a través del juicio considerado de gerentes que conocían el trabajo de cada persona”, señaló la demanda. “En cambio, Meta utilizó una constelación de sistemas internos de inteligencia artificial para calificar, clasificar y seleccionar a empleados para su inclusión en la lista”.

Un proceso de recorte de personal que habría infringido varias leyes

Bajo estos argumentos, la demanda incluye 18 cargos distintos, según documentos del caso revisados por The Street y Ars Technica. Entre ellos:

Interferencia y represalia bajo la Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA) y la Ley de Derechos Familiares de California (CFRA)

y la Ley de Derechos Familiares de California (CFRA) Discriminación por género y embarazo bajo el Título VII y la Ley de Discriminación por Embarazo

y la Ley de Discriminación por Embarazo Discriminación por discapacidad bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)

Violaciones de la regulación californiana sobre decisiones automatizadas (FEHA)

Infracciones adicionales de leyes estatales en Washington, Nueva York, ciudad de Nueva York, Washington D.C., Florida e Illinois

La respuesta de Meta: “Las personas, no la IA, tomaron las decisiones”

Sobre el caso, la portavoz de Meta, Tracy Clayton, sostuvo que “estas acusaciones carecen de mérito y no están basadas en hechos”, y aseguró que “las decisiones de gestión de la fuerza laboral son tomadas por personas, no por inteligencia artificial”.

Por su parte, Mark Zuckerberg afirmó en un memorándum interno que “2026 será el año en que la IA comience a cambiar drásticamente la forma en que trabajamos”, que es el contexto en el que se aplica la estrategia de inteligencia artificial de la compañía.

Esa apuesta, que incluye un gasto de entre $125,000 y $145,000 millones de dólares en infraestructura de IA este año, es un detonante importante de esta ola de despidos.

Sin embargo, la demanda documenta extensamente el uso de las herramientas internas.

¿Qué pueden hacer los trabajadores hispanos si enfrentan una situación similar?

El caso de Meta no es único. La demanda es un ejemplo claro de cómo decenas de empresas tecnológicas, entre ellas Microsoft, Oracle y Amazon, han realizado recortes masivos en los últimos meses. Si estás en un caso similar o conoces a alguien en estas condiciones de despido durante o después de una licencia médica, estas son las acciones recomendadas:

Documentar todo : guardar correos, evaluaciones de desempeño y registros de la licencia tomada

: guardar correos, evaluaciones de desempeño y registros de la licencia tomada Consultar a un abogado laboral antes de firmar cualquier acuerdo de separación o cobrar la liquidación

antes de firmar cualquier acuerdo de separación o cobrar la liquidación Presentar una queja ante la EEOC (Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo): eeoc.gov o llamar al 1-800-669-4000

(Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo): eeoc.gov o llamar al 1-800-669-4000 Contactar al Departamento de Trabajo de EE.UU. si se sospecha de violación de la FMLA: dol.gov/agencies/whd

Firmar el acuerdo de separación sin asesoría puede implicar una renuncia a tu derecho de demandar.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el uso de IA de manera arbitraria para despedir a una persona

¿De qué se acusa concretamente a Meta?

De usar sistemas de IA que penalizaron a empleados en licencia médica y familiar protegida al momento de seleccionar personal que entraría en el despido masivo de mayo de 2026. Meta excluyó diagnósticos médicos y solo consideró métricas de productividad arbitrarias que violaron sus derechos laborales.

¿Qué leyes protegen a los trabajadores en estas situaciones?

La Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA) protege el empleo durante licencias por enfermedad propia o de familiares. La ADA prohíbe despidos por discapacidad. El Título VII protege contra discriminación por embarazo y género. Estas leyes aplican a empresas con 15 o más empleados.

¿Este caso puede afectar a trabajadores fuera de California?

Sí. Los 26 demandantes provienen de seis estados y Washington D.C. La demanda incluye cargos bajo leyes federales, además de leyes estatales de Nueva York, Illinois, Washington, Florida y D.C.

¿Cuándo se sabrá si el juez detiene los despidos del 22 de julio?

Los demandantes solicitaron una medida cautelar de emergencia para bloquear esa segunda ronda de despidos. Un juez federal debe resolver la solicitud antes de esa fecha.

Conclusión

El caso contra Meta no es solo una disputa laboral, es la primera gran prueba judicial de si los algoritmos de inteligencia artificial pueden ser considerados responsables de discriminación laboral, incluso cuando no procesan datos médicos directamente.

Si los demandantes logran demostrar que la IA de Meta produjo resultados discriminatorios mediante proxies de productividad, el fallo podría obligar a reescribir cómo cientos de empresas diseñan sus sistemas de evaluación automatizada.

Para los trabajadores en el sector tecnológico, o en cualquier industria que esté adoptando IA en sus procesos de gestión, el resultado de este caso podría determinar qué derechos tienen frente a una máquina que decide su futuro laboral sin intervención humana directa, que interprete estas evaluaciones.

Sigue leyendo:

– Más de 113,000 despidos en 2026: estas son las empresas que más recortan empleo en EE.UU.

– Salud, construcción y tecnología: cómo entrar a los tres sectores que siguen contratando en EE.UU.

– Ford alerta por una crisis enorme con más de 1 millón de empleos especializados vacantes que pagan hasta $120,000 al año