Rosalía, David Bisbal y Alejandro Sanz celebraron el triunfo de España en la final del Mundial 

El triunfo de España en la Copa del Mundo 2026 causó emoción entre los españoles que se encontraban en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, como los que vieron la final en España y otras partes del mundo. Varios artistas españoles recurrieron a sus redes sociales para festejar que España alzó la copa luego de 16 años desde su último título mundial.

El cantante español Alejandro Sanz publicó una foto junto con su novia, Stephanie Cayo, luciendo la camiseta de la selección. Tras el triunfo español, el intérprete de “Amiga Mía” publicó el siguiente mensaje: “No cabe en una vida mi gratitud. ¡Vamos, España, qué maravilla!”.

La famosa cantante pop Rosalía publicó un video del momento en el que la selección celebraba el final del partido. Luego escribió: “Los más mejores”.

El cantante David Bisbal celebró el triunfo de España en sus redes sociales con un mensaje que decía: “España, campeona del mundo”. Luego el intérprete de “Ave María” se presentó en concierto y salió al escenario con la bandera de España. El artista aprovechó el momento mundialista para interpretar la canción “Wavin’ Flag”, el tema oficial de Coca-Cola que cantó en el Mundial Sudáfrica 2010, año en el que España se alzó por primera vez con la Copa del Mundo.

Miguel Bosé no solo celebró el triunfo de España, sino que vaticinó que la selección se llevaría la tercera copa en la próxima edición del Mundial. “¡España bien! Dos veces. A por la tercera”, dijo.

La actriz española Penélope Cruz celebró el triunfo bailando desde su casa, luciendo una camiseta de la selección española.

En el estadio estuvieron otros artistas españoles como el actor Javier Bardem y la actriz María Valverde, esposa del director de orquesta Gustavo Dudamel, quien participó en el show de medio tiempo de la final.

España se alzó con el segundo título mundial por segunda vez en su historia luego de vencer a Argentina con un marcador de 1-0 en tiempo suplementario.

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