Rosalía se disculpa con sus fans argentinos tras la final del Mundial

La cantante española Rosalía se disculpó con sus fans argentinos luego de que compartió una publicación de la influencer Mia Khalifa que ofendió a los argentinos.

Luego del triunfo de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026, Mia Khalifa compartió una publicación en la que se refería a los argentinos como “perlas”, esto en referencia a “La Perla”, una canción de Rosalía que usa ese término para referirse a un ex tóxico y narcisista. “Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”, escribió en el clip Khalifa, quien apoyó públicamente a España durante el Mundial. “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”, dice la letra de la canción que se escucha de fondo.

Rosalía compartió la publicación de la influencer libanesa en su cuenta de TikTok, lo que causó rechazo entre sus fans argentinos. Después, la española ofreció una disculpa asegurando que no había leído lo que decía el video.

“Le di compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía, perdoooooon”, escribió la artista en una historia de Instagram. “Solo tengo amor por Argentina”, escribió en una segunda publicación.

Esta disculpa llega pocos días antes de que Rosalía se presente en el Movistar Arena de Buenos Aires como parte de su gira LUX. Algunos usuarios en redes sociales consideraron que la disculpa de Rosalía no es suficiente. Incluso algunos propusieron no asistir al concierto de Rosalía como represalia por compartir el video en cuestión. Hasta el momento, el concierto de Rosalía en el Movistar Arena no ha sufrido ningún cambio.

Rosalía siguió de cerca a la selección de España durante su paso por el Mundial de la FIFA. La intérprete estuvo presente en el SoFi Stadium de Inglewood, en Los Ángeles, presenciando el España-Austria en dieciseisavos de final junto a otras estrellas, como Penélope Cruz y Javier Bardem, Alexia Putellas, Míchel Salgado, Stella Banderas, Carles Puyol o Fernando Hierro.

Durante ese partido, Rosalía protagonizó un divertido momento al bailar su canción “Despechá”, que sonó en el estadio.

Rosalía inició la semana pasada la etapa latinoamericana de su gira LUX con un concierto en Bogotá, Colombia. Luego ofrecerá dos conciertos en Santiago de Chile, Chile, antes de su concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Próximos conciertos de Rosalía en Latinoamérica:

24 de julio: Santiago, Chile (Movistar Arena)

Santiago, Chile (Movistar Arena) 25 de julio: Santiago, Chile (Movistar Arena)

Santiago, Chile (Movistar Arena) 1 de agosto: Buenos Aires, Argentina (Movistar Arena)

Buenos Aires, Argentina (Movistar Arena) 2 de agosto: Buenos Aires, Argentina (Movistar Arena)

Buenos Aires, Argentina (Movistar Arena) 10 de agosto: Río de Janeiro, Brasil (Farmasi Arena)

Río de Janeiro, Brasil (Farmasi Arena) 15 de agosto: Guadalajara, México (Arena VFG)

Guadalajara, México (Arena VFG) 19 de agosto: Monterrey, México (Arena Monterrey)

Monterrey, México (Arena Monterrey) 24 de agosto: Ciudad de México, México (Palacio de los Deportes)

Ciudad de México, México (Palacio de los Deportes) 26 de agosto: Ciudad de México, México (Palacio de los Deportes)

Ciudad de México, México (Palacio de los Deportes) 3 de septiembre: San Juan, Puerto Rico (Coliseo de Puerto Rico)

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