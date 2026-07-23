Javier Bardem sorprendió a todos al bailar “Dai Dai” en concierto de Shakira

Javier Bardem fue uno de los asistentes que más llamó la atención en el concierto que Shakira ofreció en Nueva York esta semana por la manera en la que se entregó al ritmo de una de las canciones del momento.

El actor fue visto en el Barclays Center de Brooklyn disfrutando del espectáculo de la artista colombiana y celebrando con entusiasmo al escuchar “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026 que Shakira interpretó en el histórico show de medio tiempo de la final del torneo.

Las imágenes del momento circularon rápidamente en redes sociales, donde los seguidores de la cantante destacaron la actitud de Bardem. En los videos aparece cantando, bailando y siguiendo la canción junto al resto del público, mostrando una faceta más espontánea alejada de los personajes que suele interpretar en la pantalla grande.

Shakira compartió el inesperado momento con Bardem

La escena llamó la atención de la propia Shakira, quien decidió publicar el video en sus redes sociales para celebrar la energía que se vivió en el recinto neoyorquino. La artista escribió: “Me encanta este momento con Burna Boy y Javier Bardem dándolo todo”, en referencia al cantante nigeriano que también formó parte del espectáculo.

La reacción de la cantante convirtió al actor en uno de los protagonistas inesperados de la velada y generó numerosos comentarios entre quienes destacaron su entusiasmo durante la presentación.

La celebración mundialista en Nueva York

La aparición de Bardem en el concierto ocurrió apenas un día después de que España se coronara campeona del Mundial 2026 ante Argentina, una victoria que provocó celebraciones entre personalidades del entretenimiento y el deporte.

El espectáculo de Shakira en Nueva York hizo parte de las dos fechas que la artista realizó en el Barclays Center como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Estos conciertos llegaron después de su participación en el primer show de medio tiempo de una final de la Copa Mundial de la FIFA.

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