Hermanos de Chadwick Boseman comenzaron lucha legal sobre la herencia del actor

A pocos tiempos de que se cumplan seis años de la muerte de Chadwick Boseman, sus hermanos han decidido solicitar a un tribunal que se destituya a la viuda del actor como la administradora de su patrimonio.

Boseman, conocido por haber interpretado a “Black Panther” en el Universo Cinematográfico de Marvel, murió el 28 de agosto del 2020 a causa de un cáncer de colon en estadio IV, enfermedad contra la que luchó durante cuatro años. Tras su muerte, su heredera fue Taylor Simone Ledward, con quien comenzó una relación sentimental en el 2015, aunque se casaron poco antes de la muerte del actor.

Según “TMZ”, Kevin y Derrick Boseman hicieron la solicitud el pasado viernes ante un tribunal en Los Ángeles. Con la solicitud presentaron ciertos documentos en los que exponen las razones por las que Simone Ledward debería dejar de ser la administradora de este patrimonio.

Alegan que la viuda del actor no ha administrado este patrimonio, aunque se dio una orden judicial en el 2022 donde se establece que los padres del actor, Leroy y Carolyn Boseman, tenían derecho una participación conjunta del 50%.

Lo que aseguran los hermanos Boseman es que aún no se ha distribuido la herencia. Se sabe que el patrimonio que maneja la viuda incluye dinero proveniente de regalías y derechos de autor de películas, sus derechos de imagen y propiedad intelectual, inversiones, pólizas de seguro, cuentas bancarias y pertenencias personales.

Además de no hacer la distribución, la mujer parece no estar informando sobre cómo está haciendo la distribución de todo ese dinero. Lo que sí es cierto es que los padres del actor no han recibido nada y actualmente la única que se beneficia de las regalías es Taylor Simone Ledward, quien además es cantante.

Hay que recordar que Boseman no tuvo hijos y murió cuando apenas tenía 43 años.

En el 2025, se le dio su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood al fallecido actor. Crédito: Richard Shotwell | AP

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