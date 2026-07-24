Dos versiones de iced coffee virales y refrescantes para hacer en casa

El iced coffee es una de las bebidas refrescantes favoritas para la época donde las altas temperaturas dominan la escena. Este verano hay dos versiones que se han hecho populares por su mezcla de sabores y que puedes hacer en casa: el iced coffee latte y el iced coffee con limonada.

Se trata de dos versiones que le dan un toque diferente al tradicional iced coffee: el latte hecho en casa con un toque cremoso, y otra versión con limonada que logra un equilibrio de sabores entre las notas del café y la acidez del limón.

Café helado cremoso

Personaliza el café helado a tu gusto preparándolo en casa. Crédito: Shutterstock

Un café helado ideal para refrescarse en el verano con solo tres ingredientes, basado en una receta de @hayleynan.robinette.

Ingredientes

1 taza de café

1/2 taza de leche

Cacao en polvo

Paso a paso

Agrega la taza de café en una bolsa con cierre hermético y lleva a congelar entre 2 a 3 horas. Retira del congelador, tritura el contenido de la bolsa y agrégalo en un vaso. Completa con leche, espolvorea un poco de cacao, revuelve y ¡a disfrutar!

Iced coffee lemonade: La limonada de espresso viral

Dale un toque de sabor y energía a tu limonada con café instantáneo. Crédito: Shutterstock

El café helado con limonada tiene el equilibrio perfecto entre el café espresso y la limonada dulce, una combinación que se ha hecho viral este verano.

Esta mezcla de sabores, al agregar café a la limonada dulce resta el dulzor y aporta el toque amargo característico del espresso.

Cómo preparar la limonada de espresso viral

Ingredientes

1 taza de espresso

Limonada dulce

Hielo al gusto

Paso a paso

Agrega el café a un vaso, añade hielo y completa con la limonada. Revuelve y rectifica si es necesario ajustar la cantidad de café.

Tip: Mientras más fría esté la limonada, mejor; el hielo en abundancia contrarresta la temperatura del espresso al mezclarlo todo.

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