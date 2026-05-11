Beber café ayuda a reducir la grasa visceral y mejora el metabolismo

Beber dos o tres tazas de café al día, más allá de ser un placer o un impulso energético para mantenernos alertas, es una de las claves para reducir la grasa visceral que tanto afecta al hígado, páncreas y riñones. Esto se debe a la presencia de cafeína, ácido clorogénico, polifenoles y antioxidantes, según estudios recientes.

El café negro sin azúcar ni cremas es un aliado fundamental para el control de los picos de azúcar en sangre y el metabolismo; dos aspectos clave para reducir los riesgos de desarrollar hígado graso y evitar la sobrecarga de órganos vitales. El compuesto estrella es precisamente la cafeína, que tiene la propiedad de mejorar el rendimiento físico, la fuerza y la potencia, tanto en actividad como en reposo.

¿Qué es la grasa visceral y cuál es su función?

La grasa visceral, es un tipo de grasa dentro de la cavidad abdominal que aumenta los riesgos para la salud. Crédito: TongTa25 | Shutterstock

La grasa visceral es una capa de tejido adiposo que recubre las paredes del abdomen, rodeando órganos internos como los intestinos, el hígado, los riñones, el páncreas y el estómago (conocidos popularmente como vísceras, de ahí su nombre).

Esta grasa abdominal tiene la función de proteger los órganos internos. Por ello, la Cleveland Clinic la denomina “grasa activa”, ya que desempeña un papel metabólico en el funcionamiento del organismo. No obstante, un exceso de grasa abdominal representa un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y patologías como la diabetes tipo 2, ambos factores críticos para la salud renal y hepática.

Cómo la cafeína ayuda a oxidar las grasas

El café, al ser bajo en calorías y una fuente natural de cafeína, tiene la capacidad de estimular la oxidación de grasas en el cuerpo gracias a sus compuestos bioactivos.

Aumento del metabolismo: Beber café de manera regular puede aumentar la tasa metabólica hasta en un 20%, lo que impacta directamente en la reducción de niveles grasos, según la Harvard T.H. Chan School of Public Health .

Beber café de manera regular puede aumentar la hasta en un 20%, lo que impacta directamente en la reducción de niveles grasos, según la . Movilización de ácidos grasos: La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) respalda que la cafeína, al estimular el sistema nervioso central, favorece la movilización de los ácidos grasos almacenados y el gasto energético.

Evidencia científica y ejercicio

Protege tus órganos: Controlar la grasa visceral es clave para evitar el hígado graso y mejorar la salud de tu páncreas y riñones. Crédito: Shutterstock

Un estudio reciente publicado por la revista European Journal of Nutrition observó la evolución de participantes sanos que consumieron café antes de realizar una hora de ciclismo. Mediante calorimetría indirecta, se midieron el gasto energético y la tasa de oxidación de grasas.

Los investigadores descubrieron que la cafeína aumenta la cantidad de grasa oxidada durante el esfuerzo físico. Por lo tanto, se considera una estrategia eficaz para mejorar la utilización de la grasa corporal durante el ejercicio submáximo.

Nota de precaución: Los expertos advierten que el uso de cafeína para reducir grasa puede generar efectos secundarios en personas con hipertensión o alta sensibilidad a la cafeína.

Sigue leyendo:

.5 formas de transformar el clavo y la canela en tu bebida favorita de la tarde

.¿Para qué sirve la infusión de hojas de guanábana? 5 beneficios respaldados por la ciencia

.El impacto de cenar tarde: ¿Por qué tu hígado no descansa mientras duermes?