España estrenará en diciembre una docuserie sobre su conquista del Mundial 2026

La selección de España estrenará el próximo mes de diciembre una docuserie de cuatro capítulos sobre su victoria en el Mundial de 2026, una producción elaborada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que se podrá ver en Prime Video en más de 200 países.

La serie mostrará imágenes inéditas y testimonios de los 26 jugadores y del cuerpo técnico que convivieron durante 52 días en Estados Unidos, México y Canadá, donde España conquistó el título mundial.

Los aficionados podrán disfrutar de los cuatro episodios a finales de 2026 en la plataforma de Amazon.

? Teníamos muchas ganas de anunciar esto:



¡La @rfef y @PrimeVideo estrenarán una ????????? sobre el triunfo en la #CopaMundialFIFA!



Estará ?????????? ?? ????????? y contará con cuatro capítulos.



? https://t.co/lA9J1o6eTb#VamosEspaña pic.twitter.com/ohiRyur18F — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 24, 2026

Revelará mayores secretos del Mundial 2026

La producción, realizada por la RFEF en colaboración con Telefónica Broadcast Services, repasará los secretos y entresijos del histórico triunfo de la Selección española y permitirá conocer desde dentro la experiencia del equipo durante el torneo.

La docuserie será el séptimo documental dedicado a la Selección española de fútbol, después de ‘El sabio del éxito’, ‘La Quinta de la quinta’, ‘La fuerza del grupo’, ‘10 años de la primera estrella’, ‘La Copa de todos’ y ‘Un equipo llamado España’, disponibles también en Prime Video.

“Esfuerzo, risas, complicidad, momentos de tensión y máxima exigencia. La nueva docuserie garantiza espectáculo, entretenimiento y cercanía para descubrir las claves del éxito de un equipo que, gracias a su instinto competitivo y a su permanente afán de superación, será recordado para siempre no solo por lo que consiguió -un título mundial cargado de récords-, sino, sobre todo, por cómo lo conquistó”, señala la RFEF en un comunicado.

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