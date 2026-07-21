Aitana interpreta la viral canción “Superestrella” en la celebración de España tras el título

Hay canciones que espontáneamente se vuelven una especie de “himnos” para las selecciones y más en torneos cortos. Uno de esos casos fue justamente el de los campeones del mundo, la selección española, quienes volvieron una gran cábala la canción “Superestrella” de Aitana, y la cantante fue a cantarla en vivo en la celebración del título en Madrid para hacer de ese un momento inolvidable.

Luego de cada victoria, en medio del partido, para dedicatorias en las redes sociales y todo lo que se venía a la mente, los jugadores y aficionados españoles colocaban o coreaban este sencillo pegajoso que fue estrenado en mayo de 2025. De hecho, fue el fondo de la algarabía tras el pitazo final en el juego decisivo contra Argentina.

Aitana canta Superestrella en la celebración de España

Un día después de coronarse como monarcas del mundo en el balompié en el MetLife Stadium de Nueva York, los futbolistas españoles llegaron a su país e inmediatamente se fueron a celebrar junto a millones de personas en la ciudad de Madrid.

El youtuber Ibai Llanos encabezó la noche llena de alegría, muchas dinámicas y sorpresas. Justamente una de esas sorpresas llegó cuando anunciaron a Aitana, quien provocó que los jugadores se pusieran de pie brincando y bailando a su alrededor con mucha algarabía al ritmo del éxito “Superestrella”, un tema que para ellos fue un amuleto en el torneo de selecciones.

Más de dos millones de personas asistieron para honrar a los encargados de concretar la segunda estrella mundialista del país europeo y, a su vez, pudieron deleitarse con este éxito que los “enloqueció” a todos también entre el público.

Aitana presume sus fotos con la Copa del Mundo

Al final de su presentación, Aitana no quiso desaprovechar la oportunidad y preguntó si podía tomarse una fotografía con la Copa y los jugadores.

Evidentemente, le dieron el privilegio y este martes compartió un carrusel en su cuenta personal de Instagram sobre ese momento memorable que vivió en su carrera.

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