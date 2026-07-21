Las promesas más extremas de los jugadores de España tras conquistar el Mundial 2026

En competencias como el Mundial 2026 suelen darse escenarios donde los jugadores hacen promesas “extremas” en caso de salir campeones. España no fue la excepción.

Varios futbolistas prometieron durante la concentración en Estados Unidos tatuajes, cambios de look y compromisos aparentemente imposibles en caso de que se alzaran con la Copa del Mundo, como finalmente ocurrió el pasado domingo en el MetLife Stadium.

La puerta de las promesas la abrió el nuevo lateral del Real Madrid, Marc Cucurella. En una entrevista con una radio española aseguró que se tatuaría la cara de Luis de la Fuente si España era campeona.

A esa idea se sumaron Borja Iglesias y Álex Baena. Cucurella incluso bromeó con que, si ganaban el Mundial, llamaría al técnico para anunciarle su retiro de la selección.

Otros jugadores también se comprometieron a pasar por el estudio de tatuajes. David Raya confirmó que marcaría su piel para recordar el título, aunque sin incluir el rostro del entrenador. Fabián Ruiz dejó su promesa abierta y pidió ideas a los aficionados.

En el vestuario también surgieron otro tipo de promesas más “estéticas”. Lamine Yamal prometió dejarse barba y bigote durante tres semanas. Gavi anunció que se teñiría el pelo de rosa, mientras que Pedri apostó por rubio o blanco como color de cabello.

El héroe de la final, Ferran Torres, deberá cumplir con raparse la cabeza tras marcar el gol decisivo en el minuto 106.

Entre las promesas más inesperadas apareció la de Mikel Oyarzabal, quien aseguró que se haría socio del Athletic Club, acérrimo rival de la Real Sociedad. Equipo donde el delantero es estrella y capitán.

Las promesas no quedaron solo en los jugadores. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, se comprometió a realizar el mítico Camino de Santiago para celebrar el título.



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