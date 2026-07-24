LeBron James jugará para los Philadelphia 76ers

A sus 41 años, LeBron James logró un acuerdo con los Philadelphia 76ers para vestir su camiseta durante las próximas dos temporadas, según confirmó este viernes su agente a la cadena ESPN.

El cuatro veces campeón de la NBA percibirá un salario de $8 millones de dólares y dispondrá de una opción de jugador para extender su contrato una tercera campaña. Tras concluir su vínculo con Los Angeles Lakers, James era la pieza más codiciada de la agencia libre y su decisión redefine de inmediato las aspiraciones al título de la franquicia de Pensilvania.

LeBron compartirá cancha con las figuras consolidadas Joel Embiid y Tyrese Maxey, además de unirse al escolta Jaylen Brown, quien aterrizó en la franquicia a principios de mes mediante un traspaso con los Boston Celtics.

Los 76ers vienen de firmar un registro de 45 victorias y 37 derrotas en la pasada temporada regular, finalizando séptimos en la Conferencia Este. Aunque superaron la primera ronda de los playoffs en una dura serie de siete juegos ante Boston, fueron barridos en las semifinales de conferencia por los New York Knicks, campeones del anillo.

Durante la última campaña con los Lakers, LeBron disputó 60 encuentros, registrando promedios de 20,9 puntos, 7,2 asistencias y 6,1 rebotes. Ante la baja por lesión de Luka Doncic en las eliminatorias, asumió el liderazgo del ataque angelino, aunque no pudo impedir la eliminación por 4-0 en segunda ronda frente a los Oklahoma City Thunder.

De cumplir los dos años pactados con los 76ers, el máximo anotador en la historia de la liga y cuatro veces MVP alcanzará las 25 temporadas en la NBA, ampliando una marca sin precedentes. Este traspaso supone además su retorno al Este, conferencia donde forjó gran parte de su leyenda tras ser elegido en el ‘draft’ de 2003 por Cleveland Cavaliers y defender la camiseta de Miami Heat desde 2010.

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