Alerta por calor y baja calidad del aire en Nueva York: humo de incendios en Canadá en vísperas de la final del Mundial 2026

De nuevo el humo proveniente de incendios forestales de Canadá está afectando la calidad del aire en NYC y el área triestatal y esta vez el problema podría afectar la final del Mundial 2026 que se jugará este domingo en el estadio MetLife en Nueva Jersey.

Hoy jueves sigue vigente una alerta de calidad del aire. “Esto significa que los niveles de partículas finas en la región podrían acercarse o superar los límites considerados insalubres. El humo de los incendios forestales de Canadá, desplazándose hacia el sur en dirección a Nueva York, provocará una atmósfera brumosa y niveles elevados de contaminantes en la zona”, resumió The New York Times.

Al momento hay 725 incendios forestales fuera de control en Canadá, según el Centro Interagencial Canadiense de Incendios Forestales (CIFFC), organización sin fines de lucro que apoya la respuesta gubernamental y ofrece un mapa que se actualiza cada 15 minutos. Canadá comparte con EE.UU. la frontera internacional más larga del mundo, con una extensión de 8,891 kms (5,525 millas).

Esta situación representa riesgos para la salud en ambas naciones. Los grupos más vulnerables -las embarazadas, los recién nacidos, los adultos mayores o las personas con problemas respiratorios o cardíacos- deberían limitar su tiempo al aire libre.

Las altas temperaturas que vive la región también afectan la calidad del aire, pues el calor puede conducir a la formación de ozono a nivel del suelo, un componente importante del smog fotoquímico. NYSDEC tiene dos líneas telefónicas que informan sobre la calidad del aire (1-800-535-1345) y 1-518-402-8478. Para revisar el pronóstico del índice de calidad del aire en el estado Nueva York, pulse aquí. Además, un mapa actualizado sobre la calidad del aire en todo EE.UU. está disponible aquí. También se puede consultar por zona postal en el portal del gobierno AirNow.

Éste ha sido el Mundial más caluroso desde el anterior organizado en Norteamérica, cuando Estados Unidos fue la única sede en 1994. El calor y la humedad extremos han condicionado el desarrollo de los partidos, mientras que las tormentas eléctricas han planteado un desafío logístico mayor. Las temperaturas extremas no solo afectan al rendimiento deportivo, sino que pueden suponer un riesgo grave para la salud de los jugadores y aficionados.

La alerta comenzó a principios de esta semana y mañana viernes el humo de los incendios seguirá presente en la zona, aunque los modelos informáticos sugieren que será menos denso. Se esperan cielos brumosos y una temperatura máxima cercana a los 90°F (32°C). Hay pronóstico de lluvia para el sábado, cuando es probable que se produzcan chubascos y tormentas, con mayores probabilidades de precipitación desde el final de la tarde hasta la noche. Ese día las temperaturas serán más frescas, con una máxima de 84°F (29 °C). Se espera que la lluvia ayude a disipar el humo, aunque resulta difícil predecir qué tan efectiva será.

Los chubascos persistirán hasta la mañana del domingo. Las precipitaciones irán disminuyendo y los cielos se despejarán por la tarde. Para el inicio del partido final a las 3:00 p.m. la temperatura rondará los 85°F (29°C). Además del estadio, se esperan concentraciones en diversos puntos de la región, como en el Central Park de Manhattan, para seguir el juego en pantalla gigante.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.

En los últimos tres veranos ya se había presentado una situación similar por el humo llegado desde Canadá, llevando al Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York (NYSDEC) a alertar a la población. En junio de 2023 NYC llegó a ser la ciudad con la atmósfera más contaminada del mundo y se limitó el tráfico aéreo, el calendario escolar y las actividades al aire libre.

Incendios en Canadá 16 de julio 2026 / Canadian Interagency Forest Fire Centre (CIFFC)

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