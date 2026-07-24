Escándalo en Pakistán: trafican placentas para inyecciones de belleza

Advertencia: Este artículo contiene imágenes explícitas de tejido humano.

Una red sospechosa de traficar con placentas humanas procedentes de hospitales para fabricar inyecciones antienvejecimiento está bajo investigación en Pakistán.

La Agencia Federal de Investigación (FIA) ha acusado a la red de comprar 200 kg de órganos a diversos hospitales cada mes.

Según informó la FIA a BBC News Urdu, los secan y procesan antes de enviarlos al extranjero.

Durante una redada a finales del mes pasado en Islamabad, la capital, las autoridades descubrieron 500 kg de lo que se cree que es placenta humana en una planta procesadora ilegal, lo que llevó al arresto de cinco personas.

Las fotografías compartidas por la agencia muestran bandejas de placentas secas dispuestas en carritos dentro de una casa que, según afirma, fue “convertida en una instalación para almacenar y procesar placentas”.

En Pakistán, la extracción de órganos humanos con fines comerciales conlleva una pena de prisión de hasta 10 años. (Foto: FIA)

Los cinco sospechosos pagaron a hospitales de Islamabad y Rawalpindi unos $2.9 dólares por placenta, lo que habría sido imposible sin la complicidad de los administradores de los hospitales, según declaró Hina Kanwal, funcionaria de la Autoridad de Trasplante de Órganos Humanos de Pakistán, a BBC News Urdu.

Según la FIA, iban a ser exportadas y transformadas en inyecciones antienvejecimiento, cada una de las cuales costaría $2,530.

Existe una gran demanda de placenta humana en cirugía estética, pero en Pakistán, comprarla o venderla es ilegal, explicó Kanwal.

Las operaciones de la organización criminal se extienden a otras grandes ciudades, como Lahore y Peshawar, asegura la FIA. La agencia también investiga a funcionarios de inmigración, empresas de gestión de residuos y hospitales por posible complicidad.

La FIA ya había tomado varias medidas contra el trasplante ilegal de órganos humanos, según declaró un funcionario a BBC News Urdu, pero este es el primer caso que involucra a una red internacional organizada que trafica con placenta humana.

Por otra parte, funcionarios de la FIA en el Aeropuerto Internacional de Islamabad interceptaron 100 kg de placenta humana con destino a Vietnam, donde su uso en productos está prohibido, aunque sí se permite el uso de placenta animal.

La FIA ha arrestado a un total de nueve personas sospechosas de estar implicadas en el tráfico de placenta humana; todas ellas permanecen bajo custodia.

Durante la redada, se incautó placenta humana en diversas formas. (Foto: FIA)

Sadaf Tariq, ginecóloga pakistaní, afirma que existen normas estrictas que rigen la eliminación de la placenta, considerada “residuo médico altamente infeccioso”.

Inmediatamente después del parto, se separa y se sella herméticamente en una bolsa amarilla para residuos biológicos peligrosos, marcada como que contiene placenta, según declaró a BBC News Urdu.

“Luego se traslada desde la sala de partos o el quirófano a la cámara frigorífica central del hospital”, para evitar que se pudra y desprenda mal olor.

Según Tariq, la placenta solo se puede almacenar durante un máximo de 24 horas.

“Después de esto, todos los desechos patológicos, como la placenta, se eliminan mediante el procedimiento médico estándar de incineración”, explica.

Uso en la medicina tradicional

La placenta es un órgano temporal que se desarrolla en el útero durante el embarazo y que sustenta la vida del bebé en el útero.

Conectada al bebé a través del cordón umbilical, le suministra oxígeno y nutrientes al tiempo que elimina los productos de desecho.

En un parto natural, la placenta se expulsa a través del canal del parto poco después del nacimiento del bebé. Durante una cesárea, los médicos la extraen quirúrgicamente.

Los ginecólogos advierten que las madres que consumen su propia placenta sin tratamiento pueden transmitir virus a sus bebés lactantes. (Foto: Getty Images)

Sin embargo, algunas personas creen que la placenta, rica en proteínas, hierro y grasas, también es nutritiva para los adultos. Los extractos placentarios se han utilizado en la medicina tradicional de muchas culturas durante siglos.

Valorado actualmente en más de $700 millones a nivel mundial, se espera que el comercio legal anual de placentas supere los $1,400 millones en 2034, según la empresa de investigación de mercado estadounidense Polaris.

Este crecimiento se debe, también según datos de misma empresa, a la creciente demanda de extractos de placenta de cerdo, oveja, caballo y humana.

“La placenta no solo es fundamental en el embarazo, sino que también se ha convertido en una pieza clave en la medicina y la ciencia”, afirma Nitin Tambe, analista sénior de Polaris.

“Desde la nutrición infantil hasta la inspiración de curas médicas e innovaciones en el ámbito de la belleza, su potencial sigue creciendo.”

No existe evidencia científica concluyente sobre la eficacia antienvejecimiento de la placenta humana. (Foto: Paola Tellez/Getty Images)

Aunque el propósito principal de la placenta es mantener la vida durante sus primeras etapas, irónicamente, muchos de los productos derivados de estos extractos se dirigen a afecciones asociadas con el envejecimiento, entre ellas:

Arrugas

Pérdida de cabello

Menopausia

Esterilidad

Artritis

Pero la placenta, que contiene grandes cantidades de hormonas femeninas como el estrógeno y la progesterona, se utiliza en la preparación de muchos medicamentos, algunos de los cuales se utilizan para tratar la depresión posparto.

También se ha utilizado en afecciones donde las terapias convencionales han tenido un éxito limitado, incluidos trastornos autoinmunes y neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, fatiga crónica, Parkinson, esclerosis múltiple, distrofia muscular, así como enfermedades hepáticas, enfermedad de Crohn e incluso cáncer.

“Las investigaciones también sugieren que resulta útil en medicamentos diseñados para aumentar los niveles de hierro y tratar la anemia posparto”, afirma Tariq.

También se ha elaborado en forma de pastillas e inyecciones que, según algunos, pueden ayudar a la regeneración de los tejidos.

“La capa interna de la placenta, en particular, es conocida por sus propiedades relacionadas al crecimiento (celular). También se utiliza en el tratamiento de procedimientos quirúrgicos como heridas profundas, quemaduras graves, úlceras y lesiones oculares”, afirma Tariq.

Sin embargo, la evidencia científica que respalda estas prácticas varía, al igual que las regulaciones en todo el mundo.

Japan Bio Products (JBP) exporta cápsulas de placenta 100% en polvo como suplementos dietéticos a toda Asia; algunas son de placenta humana y otras provienen de placenta de cerdo o de caballo, según el mercado local.

“Los asiáticos tienden a ser más receptivos a los productos derivados de la placenta, ya que algunos de ellos, como los chinos, tienen una larga tradición de consumo de placenta”, declaró Winston Ooi, director de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático de JBP, al sitio web de noticias NutraIngredients.

“Gracias a la mayor disponibilidad de información en línea, las personas están más expuestas a los productos derivados de la placenta y la demanda está aumentando”.

Comercio ilegal de China

En China, a pesar de la prohibición de su venta comercial, la placenta humana fresca se sigue comercializando en mercados clandestinos y, disfrazada bajo diferentes nombres, en varias plataformas en línea.

Un comerciante en línea declaró al periódico Global Times que el precio al que vende una sola placenta humana es más de $50.

“Podría bajar el precio (a $40) si alguien compra más de una”, declaró al periódico controlado por el gobierno. “Compramos la materia prima a $30 el kilogramo”.

Según explicó el experto legal Zhang Bo al periódico, quienes eran detenidos solían ser multados con menos de cinco veces el monto de sus ganancias ilícitas. “Si la multa se elevara, por ejemplo, a 50 veces el monto de las ganancias ilícitas, los infractores podrían pensarlo dos veces antes de cometer su delito”, agregó.

Yao, farmacéutico de medicina tradicional china en un hospital público de la provincia de Hunan, en el centro de China, declaró al Global Times: “En la antigua medicina tradicional china, la placenta humana se utilizaba principalmente para reforzar la inmunidad o para tratar el asma y la bronquitis”.

Algunas empresas de todo el mundo transforman la placenta humana en polvo y la ofrecen en cápsulas como un servicio para las nuevas mamás. (Foto: Tribune News Service via Getty Images)

Sin embargo, el doctor Huang Chengsheng, ginecólogo del Hospital Popular de Shanghái, declaró al periódico que también era “posible infectarse al consumir placentas insalubres”, que pueden contener virus como el VIH, la hepatitis B y la sífilis.

Sin embargo, “muchas madres primerizas optan por llevarse la placenta a casa y comérsela”, en lugar de destruirla, añade el doctor Huang.

Una madre primeriza declaró al periódico que tanto su madre como su suegra le habían preguntado si podían comerse su placenta. “No quiero que se la coman”, dijo al Global Times. “Es repugnante”.

Otra mujer, también en Shanghái, declaró al periódico que había pagado unos $7 a una tienda cercana al hospital para que procesaran su placenta, la convirtieran en polvo y la pusieran en cápsulas. “Era para mi suegro, que tiene mala salud”, añadió.

Otra mujer, que ofrece el mismo servicio de entrega a domicilio en la provincia de Zhejiang, en el este de China, declaró al periódico que su negocio se había visto afectado por las restricciones a la publicidad en línea, “pero la demanda real sigue siendo fuerte”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

Sigue leyendo:

* Cuatrillizas idénticas nacen en Australia: un caso sin precedentes

* Nueva York aprueba ley que obligará a advertir riesgos de productos antienvejecimiento para menores

* Las inyecciones de sangre joven para combatir el envejecimiento

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.