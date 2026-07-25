Biden retira demanda para impedir la difusión de audios de entrevistas sobre sus memorias

El expresidente Joe Biden retiró este viernes una demanda con la que buscaba impedir la publicación de grabaciones de audio y transcripciones de entrevistas realizadas durante la preparación de sus memorias, una decisión que abre el camino para que el material sea entregado a un comité del Congreso controlado por republicanos.

Los abogados de Biden presentaron una notificación de desistimiento voluntario menos de una semana después de que un panel de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia rechazara su solicitud para bloquear la divulgación de los documentos. El demócrata aún tenía la posibilidad de acudir a la Corte Suprema o pedir una nueva revisión ante el pleno del tribunal de apelaciones, pero decidió no continuar con el proceso, informó The Associated Press.

El fallo, emitido el lunes por una votación de 2-1, determinó que existe un interés público “sustancial” en revelar las grabaciones que Biden intentaba mantener bajo reserva. La decisión quedó temporalmente suspendida hasta el 3 de agosto para permitir que el expresidente evaluara sus opciones legales.

La jueza de circuito Florence Pan expresó una opinión disidente y sostuvo que Biden había demostrado un “interés sustancial en la privacidad” respecto al contenido de las conversaciones. El caso fue revisado también por el juez presidente del circuito de Washington, Sri Srinivasan, y el juez Gregory Katsas.

La composición del panel reflejó diferentes designaciones presidenciales: Pan fue nominada por Biden; Srinivasan por el expresidente Barack Obama; y Katsas por el presidente Donald Trump.

Las grabaciones corresponden a entrevistas realizadas por el escritor Mark Zwonitzer, quien colaboró con Biden en sus libros de memorias Promises to Keep (2007) y Promise Me, Dad (2017). Zwonitzer entrevistó a Biden en su residencia en 2016 y 2017, cuando todavía no era presidente.

Los abogados del exmandatario argumentaron que esas conversaciones fueron de carácter personal y confidencial, y que existía una expectativa de privacidad sobre el contenido de los intercambios.

El material fue obtenido por el fiscal especial Robert Hur durante la investigación sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Biden durante su etapa como senador por Delaware y como vicepresidente de Barack Obama. Aunque Hur no presentó cargos contra Biden, legisladores republicanos exigieron acceder a las grabaciones.

Biden presentó la demanda después de que el Departamento de Justicia, bajo la administración Trump, avanzara hacia la entrega del material al Congreso y a la organización conservadora Heritage Foundation. El departamento había argumentado anteriormente que las grabaciones estaban protegidas de divulgación bajo la Ley de Libertad de Información.

La apelación surgió luego de que el juez federal Dabney Friedrich, designado por Trump, determinara en junio que el interés público en conocer el contenido de las grabaciones superaba cualquier derecho de privacidad que pudiera reclamar Biden.

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