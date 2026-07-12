Corte frena la entrega de las grabaciones que sustentaron el informe sobre la “memoria defectuosa” de Biden

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos suspendió temporalmente la entrega de transcripciones y grabaciones de audio de conversaciones privadas entre el expresidente Joe Biden y su biógrafo Mark Zwonitzer, cuya divulgación había sido solicitada por la organización conservadora Fundación Heritage.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia emitió una orden administrativa que impide al Departamento de Justicia entregar el material durante un plazo de 10 días, hasta el 20 de julio, mientras analiza una solicitud de emergencia presentada por la defensa de Biden para frenar la divulgación, publicó CBS News.

En su resolución, el tribunal aclaró que la medida busca disponer de tiempo suficiente para evaluar el caso y precisó que no representa un pronunciamiento sobre el fondo de la disputa judicial.

Las grabaciones fueron realizadas entre 2016 y 2017, cuando Biden colaboraba con Zwonitzer en la elaboración de sus memorias Promise Me, Dad. Años después, el material cobró relevancia tras la investigación del entonces fiscal especial Robert Hur sobre el manejo de documentos gubernamentales confidenciales por parte de Biden al concluir su etapa como vicepresidente.

Aunque la investigación concluyó sin que el expresidente fuera acusado de delito alguno, el informe de Hur, publicado en 2024, citó fragmentos de esas conversaciones para describir lo que calificó como una memoria deficiente y un ritmo lento durante las entrevistas sostenidas con el escritor.

Tras la publicación del informe, la Fundación Heritage presentó una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información para obtener las grabaciones y las transcripciones utilizadas por el fiscal especial en su investigación.

Inicialmente, el Departamento de Justicia rechazó entregar el material, alegando excepciones previstas en la legislación sobre acceso a la información. Sin embargo, después del regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, la dependencia anunció su intención de facilitar las grabaciones tanto al Congreso como a la Fundación Heritage.

Biden intentó intervenir en el litigio iniciado por la organización conservadora para impedir la publicación del contenido. Aunque el mes pasado una jueza federal rechazó su petición de bloquear la divulgación, concedió una suspensión temporal para permitir que el tribunal de apelaciones revisara el caso antes de que el material fuera entregado.

Los abogados del exmandatario sostuvieron que las conversaciones eran de carácter estrictamente privado y compararon su posible difusión con la publicación de un diario personal o de mensajes privados. También argumentaron que las grabaciones solo están en poder del gobierno porque fueron recopiladas durante una investigación penal que no derivó en cargos.

Además, la defensa afirmó que no existe una necesidad urgente que justifique la entrega inmediata de un material correspondiente a conversaciones de hace casi una década de un expresidente que actualmente no ocupa ni busca un cargo público.

Por su parte, el Departamento de Justicia defendió la divulgación al considerar que el público tiene interés en conocer la evidencia en la que se basó el fiscal especial Robert Hur para elaborar sus conclusiones sobre la investigación. Según los abogados de la dependencia, la publicación de las grabaciones permitiría evaluar la solidez de las conclusiones expuestas en el informe.

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