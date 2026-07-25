Cam Schlittler silencia a Philadelphia y guía victoria de los Yankees

Cam Schlittler brilló este viernes con una gran salida y guió la victoria de los Yankees 1-0 ante los Phillies de Philadelphia en el primer juego de la serie de tres encuentros.

Schlittler lanzó 7.1 innings, 3 hits, 12 ponches recetados, sin permitir boletos ni carreras con un total de 99 pitcheos.

El juego fue un duelo de pitcheo y se decidió únicamente por un cuadrangular solitario de Paul Goldschmidt en la cuarta entrada ante Jesús Luzardo.

El venezolano también brilló con 7.0 innings lanzados, 1 carrera limpia, 3 hits, 1 boleto y 9 ponches. Cargó con la derrota, pero bajó su efectividad a 3.31 en lo que va de temporada.

Schlittler tiene un récord de 10-6 con una efectividad de 2.07 y 157 ponches en 22 apariciones esta temporada.

Tras su apertura de este viernes, el derecho de los Yankees está como líder en efectividad, líder en innings lanzados, líder en ponches y líder en Whip en la Liga Americana.

El pitcher de 25 años está como firme candidato a llevarse el premio Cy Young de la Liga Americana.

Yankees siguen la pista de Tampa Bay

Los Yankees llegaron a 58 victorias tras el triunfo contra Philadelphia y están a solo dos juegos de diferencia de los Tampa Bay Rays.

Los Bombarderos del Bronx comenzaron una larga gira de visitante este viernes en Philadelphia. Luego estarán tres juegos contra los White Sox de Chicago y se quedarán en la ciudad para tres encuentros más ante los Cubs.

La temporada 2026 entra en una etapa decisiva para los Yankees que buscan tomar el liderato, pero también Boston está al acecho con más de 15 victorias en los últimos 20 juegos.

Los Yankees han comenzado a ordenar sus piezas tras establecer su rotación con Gerrit Cole, Max Fried y Cam Schlittler, tres de los mejores abridores de la Liga Americana.

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