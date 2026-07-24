Tony Romo fue arrestado por sospecha de conducir alcoholizado en Milwaukee

El exmariscal de campo de los Dallas Cowboys, Tony Romo, fue arrestado este viernes bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

Según el informe de arresto de la Oficina del Sheriff del Condado de Milwaukee, Romo no superó las pruebas de sobriedad en el lugar tras ser detenido mientras conducía hacia el sur por la Interestatal 43.

Las autoridades del sheriff informaron que Romo fue detenido, fichado y puesto en libertad.

Comparecerá ante el tribunal en septiembre

Tiene una comparecencia ante el tribunal programada para el 21 de septiembre. Romo cursó la preparatoria a unos 56 kilómetros de Milwaukee, en Burlington, Wisconsin.

Romo, de 46 años, ha sido el principal analista de la cobertura de la NFL para CBS desde 2017, tras haber participado en cuatro Pro Bowls durante su carrera en la NFL, que se extendió de 2004 a 2016 y transcurrió íntegramente con los Dallas Cowboys.

Tony Romo sigue siendo el líder histórico de la franquicia de los Cowboys en pases de touchdown, con 248. Tenía el récord de la franquicia en yardas por pase en su carrera (34,183) hasta que Dak Prescott lo superó la temporada pasada.

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