Chayanne y Gilberto Santa Rosa se suman al concierto benéfico por Venezuela

La convocatoria para respaldar a las víctimas de los terremotos que golpearon a Venezuela continúa creciendo. El concierto benéfico que se realizará en Miami confirmó una nueva ronda de artistas y ahora contará con la participación de Chayanne y Gilberto Santa Rosa, quienes compartirán escenario con reconocidas figuras de la música latina para recaudar fondos destinados a la emergencia.

Los dos intérpretes encabezaron el nuevo anuncio realizado por los organizadores, que también incorporó a varios artistas venezolanos como Corina Smith, el dúo Chino y Nacho, Micro TDH, Noreh, Jerry Di, Jonathan Moly, Joaquina, Nella y Jorge Luis Chacín. A ellos se suman las estadounidenses de raíces hispanas Isadora y Manu Manzo.

Se trata de la segunda tanda de confirmaciones para el espectáculo, programado para el próximo 16 de agosto en el Kaseya Center de Miami. El evento comenzará a las 6:00 p.m., hora local, y contará con transmisión simultánea para ampliar su alcance.

Marc Anthony, Feid y Ricardo Montaner también harán parte del evento

Los nuevos nombres se integran a un cartel que ya incluía a Marc Anthony, Ricardo Montaner, Feid, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, San Luis, Piso 21, Alleh, Zhamira Zambrano y Enrique Santos.

Además de las presentaciones musicales, el público podrá realizar aportes económicos mediante distintas plataformas digitales y códigos QR habilitados durante la jornada.

La transmisión también mostrará reportajes sobre las labores de rescate, el trabajo que desarrollan organizaciones humanitarias en las zonas afectadas y los testimonios de personas que vivieron la tragedia, con el propósito de dimensionar el impacto que dejaron los terremotos.

Los recursos apoyarán la recuperación de las zonas afectadas

Venezuela sufrió el pasado 24 de junio dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que afectaron principalmente a La Guaira, Caracas, Carabobo, Aragua, Yaracuy, Miranda y Falcón.

De acuerdo con el más reciente balance oficial, la tragedia ha dejado 5,398 personas fallecidas y 16,740 heridas, cifras que continúan actualizándose mientras avanzan las labores de atención.

La plataforma “Unidos por Venezuela”, encargada de organizar el concierto, informó que los recursos recaudados serán administrados por reconocidas organizaciones humanitarias internacionales para responder a las necesidades que irán surgiendo durante las distintas fases de recuperación.

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