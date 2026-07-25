Juan Soto se perderá varias semanas por lesión en su pierna

Juan Soto irá a la lista de lesionados de 10 días luego de sufrir una distensión en la pantorrilla de su pierna izquierda durante el juego ante los Dodgers este viernes.

Soto tomó dos boletos en la derrota 4-2 de los Mets y fue reemplazado en el sexto inning por Jorge Polanco debido a la lesión. El dominicano pareció experimentar molestias luego de correr en un roletazo de Bo Bichette.

El jardinero dominicano batea para .293 con 21 jonrones y 52 carreras impulsadas en 84 juegos esta temporada. Se perdió 15 juegos entre el 3 y el 21 de abril por una distensión en la pantorrilla derecha, y los Mets tuvieron un récord de 3-12 sin él.

Para reemplazar a Soto, los Mets ascendieron al jugador de cuadro y jardinero Eric Wagaman de la filial Triple-A de Syracuse. Wagaman batea para .162 con dos jonrones y cuatro carreras impulsadas en 21 juegos esta temporada.

Andy Green says "it will take longer than last time" for Juan Soto to return from the IL: pic.twitter.com/yHUMb15G2j — SNY Mets (@SNY_Mets) July 25, 2026

Juan Soto se perderá más tiempo que en su primera lesión

Soto sufrió una distensión de la pantorrilla en su pierna derecha en abril que lo llevó a perderse 15 juegos.

El manager Andy Green detalló que esta lesión le tomará más tiempo de recuperación, que podría indicar cuatro o más semanas de recuperación.

“Esta lesión tomará más tiempo que la última vez. La última lesión fue de tres semanas, pero esta se tomará un tiempo significativo. No es lo que esperábamos, amamos tener a Soto en el terreno de juego, pero tendremos que jugar sin él”, dijo Green.

Los Mets de Nueva York están en el último lugar del Este de la Liga Nacional con récord de 43 victorias y 61 derrotas, casi sin oportunidades de llegar a la postemporada.

“Es frustrante tener estas circunstancias, es algo desafortunado”, dijo Green sobre las lesiones que han sufrido varios jugadores de los Mets en esta temporada.

Sigue leyendo:

Cam Schlittler silencia a Philadelphia y guía victoria de los Yankees

Kyle Shanahan, coach de 49ers, sufre terrible accidente y múltiples lesiones