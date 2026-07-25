Kyle Shanahan, coach de 49ers, sufre terrible accidente y múltiples lesiones

Kyle Shanahan, coach de San Francisco 49ers, sufrió un terrible accidente durante la semana y sufrió múltiples lesiones que lo alejarán del campamento de pretemporada, informó ESPN.

Shanahan terminó con la nariz rota, tres costillas fracturadas, una fractura en su mano y necesitó al menos 40 puntos en la cara, además de tener una grave contusión. El coach de los 49ers colisionó contra una camioneta el pasado 14 de julio.

El coach pasó un día en el hospital, mientras que el otro conductor no tuvo lesiones, de acuerdo al teniente Nicholas Martinez de Palo Alto.

“De acuerdo con nuestros procedimientos estándar de divulgación de información en estos casos, no divulgamos información sobre la causa de la colisión ni sobre qué parte pudo haber tenido la culpa”, dijo Martínez.

San Francisco 49ers coach Kyle Shanahan suffered significant injuries in a car accident during his summer break in mid July that now will leave him limited as the team opens training camp.



Shanahan broke his nose, three ribs, his hand, needed over 40 stiches in his face and? pic.twitter.com/6FUjboLEXh — Adam Schefter (@AdamSchefter) July 25, 2026

El funcionario informó que no hubo drogas o alcohol involucrados en el accidente y ambos conductores cooperaron con los funcionarios de policía.

Shanahan ha estado recuperándose durante la última semana en casa, pero los doctores aún no han dado su aprobación de total recuperación para que pueda recuperarse de cara al campamento de entrenamiento que inicia este domingo.

49ers informa que Shanahan estará de forma limitada en campamento

Los 49ers emitieron un comunicado explicando que Kyle Shanahan estará de forma limitada en el comienzo de los entrenamientos y que el coach asistente Chris Foerster estará manejando más responsabilidades.

“El entrenador en jefe de los San Francisco 49ers, Kyle Shanahan, sufrió un accidente automovilístico la semana pasada, en el que resultó herido, pero su vida no corre peligro”, informaron los 49ers. “El entrenador Shanahan participará en las actividades del equipo de forma limitada al inicio del campamento de entrenamiento mientras se recupera.

“El entrenador Shanahan y la organización de los 49ers desean expresar su sincero agradecimiento a todos los socorristas involucrados por su labor y atención. El entrenador asistente, Chris Foerster, junto con los coordinadores del equipo, asumirá las funciones de entrenador en jefe durante este período”.

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