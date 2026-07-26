¿Es peligrosa el agua de una botella olvidada en el auto? La explicación médica

Las altas temperaturas dominan el verano y esto nos obliga a mantenernos hidratados. Muchas veces podemos olvidar una botella de agua en el auto y surge la duda: ¿el plástico libera sustancias cancerígenas?, ¿la botella se volvió tóxica?

El doctor en ciencias de los alimentos, Víctor Manuel Zamora Gasga, explica que la mayoría de las botellas desechables de agua están hechas de PET (tereftalato de polietileno).

«El PET no se fabrica normalmente con BPA. El BPA (bisfenol A) es una sustancia química utilizada principalmente para fabricar ciertos plásticos rígidos, como el policarbonato, y algunas resinas empleadas en recubrimientos de latas y otros envases. Por eso, afirmar que una botella de PET calentada al sol libera grandes cantidades de BPA no es correcto».

Calor, antimonio y límites de seguridad

En cambio, lo que sí puede ocurrir es que el calor y el tiempo aceleren la migración de compuestos, «especialmente el antimonio, un elemento utilizado como catalizador durante la fabricación de PET. Dentro de un automóvil bajo el sol, pueden alcanzarse temperaturas superiores a los 60 °C».

Hay estudios que muestran que, mientras más alta es la temperatura y más prolongado el almacenamiento, mayor puede ser la migración. Sin embargo, en muchas investigaciones las concentraciones permanecieron dentro de los límites de seguridad regulatorios.

Zamora Gasga advierte que «beber una vez agua de una botella cerrada que se calentó no equivale automáticamente a intoxicarse ni a desarrollar cáncer, pero tampoco es recomendable almacenar botellas de plástico durante días o semanas dentro del automóvil».

El verdadero riesgo: contaminación microbiológica

Aunque sí hay riesgo al beber el agua recalentada en el auto, este no proviene del plástico, sino de la contaminación microbiológica.

«Cuando bebes directamente de la botella, transfieres microorganismos de tu boca, de tus manos y de la superficie de la boquilla. Con el tiempo y una temperatura favorable, algunos de esos microorganismos pueden multiplicarse».

El especialista aclara que una botella no se convierte automáticamente en un caldo de cultivo mortal: «El crecimiento depende del tiempo, la temperatura, la limpieza, los nutrientes disponibles y de si la botella fue compartida o manipulada con las manos sucias. El riesgo aumenta cuando la botella lleva varios días abierta, tiene mal olor, apariencia extraña, suciedad visible o fue utilizada por varias personas».

Guía práctica: ¿cuándo beber y cuándo desechar el agua?

Si la botella sigue cerrada: El sello está intacto, no está deformada y solo se calentó ocasionalmente, déjala enfriar y revisa que no tenga un olor o sabor extraño.

El sello está intacto, no está deformada y solo se calentó ocasionalmente, déjala enfriar y revisa que no tenga un olor o sabor extraño. Si ya bebiste de ella: Y permaneció varios días dentro del automóvil, lo más prudente es no consumirla.

Y permaneció varios días dentro del automóvil, lo más prudente es no consumirla. Si utilizas termos reutilizables: Recuerda lavarlos diariamente, incluida la tapa, la rosca y la boquilla. Nunca bebas el agua si el envase presenta fugas, deformación, olor extraño, suciedad visible o cambios en su apariencia.

Lo que nos dice la evidencia

El calor puede acelerar la migración de sustancias desde el plástico, pero el riesgo real depende de la temperatura, el tiempo de exposición y el estado del envase. No se trata de un veneno instantáneo, pero tampoco es la forma idónea de conservar el agua. Al final, hasta dentro de una botella olvidada en el automóvil, la evidencia también tiene sabor a ciencia.

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