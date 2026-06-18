Eligiendo la sandía perfecta: 5 variedades que debes conocer

La sandía (Citrullus lanatus) es una fruta jugosa y dulce que se hace popular cada verano por sus aportes de agua y electrolitos. Aunque hay más de 50 variedades en los Estados Unidos, hay cinco preferidas, sobre todo por su dulzura y por no tener semillas.

Una vez que aprendimos a elegir una sandía jugosa para el verano, seleccionar el tipo de sandía es clave para efectos de practicidad. Por ejemplo, estas frutas de la familia de las cucurbitáceas se clasifican en dos grupos (con y sin semillas), siendo las más populares estas últimas:

Las diploides (o con semillas): son las más comunes y producen semillas negras o marrones.

son las más comunes y producen semillas negras o marrones. Las triploides (o sin semillas): tienen unas semillas tiernas de color blanco que pasan desapercibidas al comer el fruto.

El melón, la calabaza (o zapallo), el pepino y el chayote pertenecen a la misma familia que las sandías.

Las sandías más populares a nivel mundial

Incluyen la Crimson Sweet, Sugar Baby, Charleston Gray, la sandía amarilla y las variedades sin semillas como la Tri-X-313.

Mientras que en EE.UU. hay un predominio de elegir sandías sin semillas, la variedad Crimson Sweet —de pulpa roja brillante, muy dulce y con semillas— es la más cultivada y vendida en supermercados, según un reporte publicado en 2020 por el Departamento de Horticultura e Instituto de Fitomejoramiento, Genética y Genómica de la Universidad de Georgia. Esta variedad de sandía se conoce como la que dio origen al “sabor de la sandía” desde 1964, y es la favorita comercial en el Atlántico Medio y el Sureste.

En la categoría sin semillas son populares la Tri-X-313, Summer Sweet 5244, Millionaire y Genesis; seguidas por las Sugar Baby, que se caracterizan por ser más dulces, pequeñas y redondas.

Florida, Georgia, California y Texas lideran la producción de sandías en EE.UU., alcanzando cerca del 70%, mientras que Nueva York es líder en consumo de sandías, seguido por Los Ángeles y Chicago.

¿Cuál es la diferencia entre las sandías más populares?

Crimson Sweet

La Crimson Sweet sigue siendo la reina de los supermercados en EE.UU. gracias a su inconfundible pulpa roja brillante y dulzura tradicional. Crédito: Shutterstock

Esta sandía es la más conocida y popular, con piel verde, forma redonda y rayas verde oscuro. Su pulpa es llamativamente roja, firme, crujiente y dulce. Suelen ser de gran tamaño, llegando a pesar entre 12 y 14 kilos.

Sugar Baby

Se trata de una variedad de sandía con un peso máximo de 7 kilos. Es redonda, con una corteza de color verde estriado brillante. Una de las características de esta sandía es su dulzura y su pulpa roja crujiente con pocas semillas y muy pequeñas.

Charleston Gray

Esta es la clásica sandía alargada, con una pulpa muy azucarada. Puede alcanzar los 15 kilos de peso.

Sandía amarilla

Aunque no es la más común, este tipo de sandía está ganando terreno en el mercado global gracias a su llamativa pulpa amarilla y gran variedad.

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